Emerson Royal em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Emerson Royal em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 08/11/2026 17:55

A eliminação na Libertadores para o Estudiantes na semifinal mexeu bastante com o elenco do Flamengo. O lateral-direito Emerson Royal, de 27 anos, definiu a derrota nos pênaltis no Maracanã para o clube argentino como uma grande dor.

"Não, com certeza, é, foi uma, uma derrota que machucou muito pelo fato do que a gente planejou para a temporada, mas é passado agora não tem como mudar. O que a gente pode fazer é seguir trabalhando para que a gente possa é, conquistar esse título do brasileiro", disse entrevista à "Band", no autódromo de Interlagos.

O Flamengo empatou os dois jogos contra o Estudiantes por 0 a 0. Na disputa por pênaltis, Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique perderam suas cobranças e consagraram o goleiro Muslera, que defendeu o Uruguai na última Copa do Mundo, e atua pelo Estudiantes.

Em relação ao Brasileirão, o Flamengo tem três pontos de vantagem no Brasileiro contra o Palmeiras. De acordo com o matemático Tristão García, o Rubro-Negro tem 82% de chances de levar a taça. As duas equipes vão se enfrentar na 35ª rodada em São Paulo. Antes, os cariocas recebem o Athletico-PR, e o Alviverde sai para encarar o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Em junho de 2025, o clube carioca desembolsou algo em torno de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões na cotação da época) para acertar a contratação de Emerson Royal, junto ao Milan, da Itália. Na primeira temporada, o lateral ficou no banco de reservas e foi bastante discreto.

Neste ano, Emerson Royal passou a ter mais oportunidades desde a chegada de Leonardo Jardim. O Rubro-Negro recebeu propostas do futebol europeu, mas acabou recusando. O lateral-direito tem contrato com o clube carioca até o fim da temporada de 2028.

Depois da goleada sobre o Vasco, no Nilton Santos, no último dia 30, pelo Brasileirão, Emerson Royal falou sobre o desejo de ser novamente convocado para defender a seleção brasileira.

"É um momento muito importante para mim. Venho plantando isso desde o início do ano. Comecei a temporada bem, trabalhei bastante. Abdiquei muito tempo das minhas férias para trabalhar. Não tinha outro caminho", disse o atleta.

A última vez em que Emerson Royal atuou com a Amarelinha foi em novembro de 2023, ainda com Fernando Diniz no comando. Na ocasião, entrou em campo nas derrotas para Colômbia (2 a 1) e Argentina (1 a 0), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.