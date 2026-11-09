Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Grêmio, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Grêmio, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/11/2026 11:27

Depois de passar por uma fase conturbada, Pedro fez as pazes com as redes em momento decisivo para o Flamengo , de olho no título do Campeonato Brasileiro. O atacante foi essencial para as vitórias do Rubro-Negro nas últimas duas partidas, sobre Vasco (4 a 1) e Grêmio (3 a 1) – fez dois gols em cada jogo.

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Antes do clássico com o Cruz-Maltino, que aconteceu no dia 29 de outubro, no Nilton Santos, o centroavante vivia um jejum de seis confrontos sem marcar. O último tento pelo time carioca havia sido no triunfo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em 20 de setembro.



Agora, Pedro espera ter reencontrado a sua melhor versão para ajudar o Flamengo a fechar o ano com o troféu da competição nacional. O atacante é o artilheiro isolado do Rubro-Negro em 2026, com 29 gols. Quem está mais próximo é Samuel Lino, que saiu para comemorar 15 vezes. Antes do clássico com o Cruz-Maltino, que aconteceu no dia 29 de outubro, no Nilton Santos, o centroavante vivia um jejum de seis confrontos sem marcar. O último tento pelo time carioca havia sido no triunfo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em 20 de setembro.Agora, Pedro espera ter reencontrado a sua melhor versão para ajudar o Flamengo a fechar o ano com o troféu da competição nacional. O atacante é o artilheiro isolado do Rubro-Negro em 2026, com 29 gols. Quem está mais próximo é Samuel Lino, que saiu para comemorar 15 vezes.

A briga pelo título brasileiro



O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 76 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 73. O Rubro-Negro tem duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (23 contra 21) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional.

Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no dia 21 de novembro (um sábado), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada.

Flamengo tem calendário mais leve



Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras está vivo na briga por todos os títulos. No torneio continental, o Verdão enfrentará o Estudiantes (ARG) na final, dia 28 de novembro. Já na competição nacional, terá pela frente o Grêmio na decisão, dia 6 de dezembro.

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Os últimos jogos do Flamengo em 2026

. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Os jogos que restam ao Palmeiras em 2026

. Cruzeiro x Palmeiras (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Estudiantes (28/11) - Final da Libertadores

. Chapecoense x Palmeiras (24/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Coritiba (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Grêmio x Palmeiras (6/12) - Final da Copa do Brasil