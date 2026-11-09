Danilo treina com proteção - Adriano Fontes / Flamengo

Danilo treina com proteção Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 09/11/2026 23:00 | Atualizado 09/11/2026 23:13

Flamengo ganhou uma boa notícia na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira (9), no Ninho do Urubu. O zagueiro Danilo avançou na recuperação e participou do treino junto com o restante do elenco, utilizando uma proteção na mandíbula. Por outro lado, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Lucas Paquetá não participaram da atividade comandada pelo técnico Leonardo Jardim.

Danilo sofreu duas fraturas na mandíbula após choque com o goleiro Fábio na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, no dia 12 de outubro, no Maracanã, pelo Brasileirão. O jogador passou por cirurgia e, desde então, está em processo de recuperação. O prazo inicial foi de mais de um mês e, portanto, ele não deve mais atuar nesta temporada.

A lesão ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo do clássico contra o Fluminense. Danilo entrou em campo no lugar de Carrascal e, logo na primeira participação, arrancou em velocidade no contra-ataque. O jogador tabelou com Gonzalo Plata e, na sequência, se chocou com o goleiro Fábio. O zagueiro bateu com o rosto no ombro do goleiro, recebeu atendimento médico e não retornou mais.

Recentemente, Danilo renovou o contrato com o Flamengo até o fim de 2027 , quando vai se aposentar do futebol. Há a possibilidade de iniciar a trajetória como dirigente no próprio clube. O zagueiro, aliás, recebeu outros convites para trabalhar após pendurar as chuteiras, como para ocupar o cargo de auxiliar do técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira.

Danilo chegou ao Flamengo no começo do ano passado. O jogador, que atuou como lateral-direito durante boa parte da carreira, passou a atuar como zagueiro com Filipe Luís e permanece assim desde a chegada de Leonardo Jardim neste ano. Em 2025, foi reserva na maior parte do ano, mas acabou sendo decisivo ao anotar o gol do título histórico da Libertadores na vitória sobre o Palmeiras.

Antes de chegar ao Flamengo, Danilo já tinha passagens por clubes importantes como Santos, Porto, de Portugal, Real Madrid, da Espanha, e Juventus, da Itália. O atleta também tem um longo histórico, servindo a seleção brasileira, tendo disputado as Copas de 2018, 2022 e 2026. No Mundial deste ano, foi titular em cinco dos seis jogos da Seleção.