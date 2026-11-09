Danilo treina com proteção Adriano Fontes / Flamengo
Danilo evolui em recuperação e treina com proteção no Flamengo
Zagueiro passou por cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula, sofridas após choque com o goleiro Fábio na vitória sobre Fluminense
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