O Flamengo está praticamente imbatível no Brasileirão de 2026, com um aproveitamento de 80%. O desempenho avassalador foi determinante para o Rubro-Negro reduzir a distância para o Palmeiras e assumir a liderança, e as quatro rodadas restantes serão decisivas para garantir o título e também alcançar marcas relevantes do time de Jorge Jesus em 2019, especialmente o recorde de pontuação no returno.
Agora com outro português no comando, o Flamengo de Leonardo Jardim pode igualar a melhor campanha em 19 partidas no formato atual do torneio com 38 rodadas. Aquela histórica equipe de 2019 somou 48 pontos dos 57 possíveis, mesmo número que o elenco atual pode alcançar se vencer os quatro jogos que restam.
Atualmente com 36 pontos somados em 15 jogos do returno, o Rubro-Negro venceu 11 vezes, empatou três e só perdeu uma, para o Cruzeiro. Além disso, marcou 34 gols, numa média de 2,26 por jogo, e sofreu 13, média de 0,86.
Outros números relevantes do Flamengo de 2026
Diante de um desempenho tão superior em relação aos rivais, outras marcas também são possíveis de alcançar até o fim do Brasileirão, apesar de algumas não serem fáceis ou não representarem recordes. Se não perder mais até o fim da competição, por exemplo, o time de Leonardo Jardim acabará com apenas quatro derrotas, assim como em 2019, mas não dá para alcançar o Palmeiras de 2022, com três.
A melhor campanha da história também não é mais possível, mas o Flamengo de 2026 pode chegar à segunda maior pontuação se terminar com algo entre 88 e 85 pontos. E ainda ficará perto do histórico time de Jorge Jesus, que somou 90.
Para isso, precisa vencer nas quatro rodadas que restam. Se conseguir, vai igualar a sequência recorde de nove vitórias nos pontos corridos, alcançada por três equipes: Corinthians (2024), Atlético-MG (2021) e Internacional (2020). Já o Rubro-Negro de 2019 teve oito.
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