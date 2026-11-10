Flamengo de Leonardo Jardim tem mais quatro jogos para confirmar grande campanha - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo de Leonardo Jardim tem mais quatro jogos para confirmar grande campanhaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 10/11/2026 12:21

recorde de pontuação no returno. Flamengo está praticamente imbatível no Brasileirão de 2026 , com um aproveitamento de 80%. O desempenho avassalador foi determinante para o Rubro-Negro reduzir a distância para o Palmeiras e assumir a liderança, e as quatro rodadas restantes serão decisivas para garantir o título e também alcançar marcas relevantes do time de Jorge Jesus em 2019, especialmente o

Agora com outro português no comando, o Flamengo de Leonardo Jardim pode igualar a melhor campanha em 19 partidas no formato atual do torneio com 38 rodadas. Aquela histórica equipe de 2019 somou 48 pontos dos 57 possíveis, mesmo número que o elenco atual pode alcançar se vencer os quatro jogos que restam.

Atualmente com 36 pontos somados em 15 jogos do returno, o Rubro-Negro venceu 11 vezes, empatou três e só perdeu uma, para o Cruzeiro. Além disso, marcou 34 gols, numa média de 2,26 por jogo, e sofreu 13, média de 0,86.



Outros números relevantes do Flamengo de 2026

Diante de um desempenho tão superior em relação aos rivais, outras marcas também são possíveis de alcançar até o fim do Brasileirão, apesar de algumas não serem fáceis ou não representarem recordes. Se não perder mais até o fim da competição, por exemplo, o time de Leonardo Jardim acabará com apenas quatro derrotas, assim como em 2019, mas não dá para alcançar o Palmeiras de 2022, com três.

A melhor campanha da história também não é mais possível, mas o Flamengo de 2026 pode chegar à segunda maior pontuação se terminar com algo entre 88 e 85 pontos. E ainda ficará perto do histórico time de Jorge Jesus, que somou 90.

Para isso, precisa vencer nas quatro rodadas que restam. Se conseguir, vai igualar a sequência recorde de nove vitórias nos pontos corridos, alcançada por três equipes: Corinthians (2024), Atlético-MG (2021) e Internacional (2020). Já o Rubro-Negro de 2019 teve oito.

Melhores turnos ou returnos do Brasileirão



1º - Flamengo (2019) - 48 pontos



2º - Palmeiras (2018) - 47 pontos

Botafogo (2023) - 47 pontos

Corinthians (2017) - 47 pontos

As melhores campanhas gerais

1º Flamengo (2019): 90 pontos



2º Atlético-MG (2021): 84 pontos



3º Palmeiras (2022): 81 pontos

Corinthians (2015): 81 pontos

Os jogos do Flamengo no returno de 2026



Flamengo 3x1 Grêmio - 4/11/2026



Vasco 1x4 Flamengo - 29/10/2026



Flamengo 3x2 Atlético Mineiro - 26/10/2026



Bahia 0x3 Flamengo - 18/10/2026



Flamengo 1x0 Fluminense - 11/10/2026



Santos 2x2 Flamengo - 8/10/2026



Flamengo 2x1 Red Bull Bragantino - 20/9/2026



Flamengo 2x1 Corinthians - 13/9/2026



Remo 0x1 Flamengo - 6/9/2026



Flamengo 3x0 Botafogo - 30/8/2026



Cruzeiro 2x1 Flamengo - 23/8/2026



Mirassol 1x5 Flamengo - 16/8/2026



Flamengo 2x0 Vitória - 9/8/2026



Internacional 1x1 Flamengo - 29/7/2026



Flamengo 1x1 São Paulo - 20ª rodada - 26/7/2026