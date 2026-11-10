Pedro em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/11/2026 13:05 | Atualizado 10/11/2026 13:06

Pedro retomou a boa fase após enfrentar um momento turbulento. Após ficar mais de um mês sem marcar gols, o camisa 9 balançou as redes quatro vezes nas últimas duas partidas. O centroavante virou a chave em um momento decisivo para o Flamengo na briga pelo título brasileiro e também em meio a uma disputa individual pela artilharia contra Kevin Viveros.

Contratado pelo Flamengo em 2020, Pedro soma 179 gols e 49 assistências em 357 jogos. Desde então, se tornou o maior artilheiro do clube neste século, superando Gabigol. Em 2022, foi o artilheiro da campanha do título da Libertadores e também eleito o "Rei da América", mesmo sendo reserva. Ele também já se sagrou artilheiro do Carioca, Copa do Brasil e até mesmo do Mundial de Clubes.

Mas ainda falta uma artilharia. Desde que chegou ao Flamengo, Pedro nunca foi artilheiro do Brasileirão. Em 2024, o centroavante liderava a artilharia com 11 gols, quando rompeu o ligamento do joelho durante treino da seleção brasileira. Mesmo assim, ele ainda terminou o campeonato muito perto dos líderes, mesmo sem jogar o restante da temporada.

Não foi a primeira vez que Pedro teve a disputa interrompida por lesão. Em 2018, quando ainda defendia o Fluminense, ele liderava a artilharia do Brasileirão com 10 gols em 19 jogos, mas sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em agosto, e perdeu o restante da temporada. No ano seguinte, deixou o clube rumo à Europa, antes de retornar para o Flamengo.

Um dos grandes nomes da história recente do Flamengo, Pedro busca a artilharia que falta. Em meio a disputa acirrada pelo título com o Palmeiras, o camisa 9 será fundamental para o Rubro-Negro. A chance de assumir a liderança da artilharia pode acontecer justamente contra o Athletico-PR, no próximo dia 18, no Maracanã, pela 35ª rodada. Viveros, suspenso, não joga. Ou seja, caminho livre.