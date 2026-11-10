Pedro em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Suspensão de Viveros pode ajudar Pedro na busca por artilharia inédita
Centroavante do Flamengo tem apenas um gol a menos do que o atacante do Athletico-PR e tenta ser artilheiro do Brasileirão pela primeira vez
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Flamengo de Leonardo Jardim pode igualar marca histórica de 2019
Com returno quase perfeito, Rubro-Negro está perto de conquistar o Brasileirão e de entrar para a história dos pontos corridos
Danilo evolui em recuperação e treina com proteção no Flamengo
Zagueiro passou por cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula, sofridas após choque com o goleiro Fábio na vitória sobre Fluminense
Pedro retoma boa fase em momento decisivo para o Flamengo
Atacante voltou a balançar as redes e espera ajudar o Rubro-Negro a fechar a temporada com o título do Campeonato Brasileiro
Royal expõe cicatrizes de eliminação na Libertadores: 'Doeu muito'
Jogador, de 27 anos, se tornou titular do Flamengo com Leonardo Jardim; lateral abordou disputa pelo título do Brasileiro
Varela se declara ao Flamengo e exalta renovação: ‘Um presente’
Lateral uruguaio relembra começo difícil no clube, exalta a força da torcida e conta como viveu a invasão do ônibus antes da final em Lima
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