Maicon Douglas anunciado pelo Pattani da Tailândia - Divulgação/Pattani FC

Maicon Douglas anunciado pelo Pattani da Tailândia Divulgação/Pattani FC

Publicado 10/11/2026 16:21 | Atualizado 10/11/2026 16:27

Flamengo, o defensor Maicon Douglas acredita que a pressão foi o principal obstáculo para que aquela geração se firmasse no time profissional. Hoje no Pattani FC, da Tailândia, o jogador de 33 anos relembrou o título, falou sobre a vida no futebol asiático e revelou que planeja voltar ao Brasil. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2011 pelo, o defensor Maicon Douglas acredita que a pressão foi o principal obstáculo para que aquela geração se firmasse no time profissional. Hoje no Pattani FC, da Tailândia, o jogador de 33 anos relembrou o título, falou sobre a vida no futebol asiático e revelou que planeja voltar ao Brasil.

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Em entrevista ao "O DIA", Maicon lembrou que o Flamengo vivia um momento muito diferente do atual quando a equipe sub-20 conquistou a Copinha. Na época, o elenco principal contava com nomes como Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, mas o clube não brigava com frequência por títulos de expressão. O defensor comparou aquele cenário com o vivido pelos jovens que sobem ao profissional atualmente.



“Hoje, o Flamengo ganha muitos títulos. Você sobe, joga uns jogos, vai tendo sua sequência e sua adaptação. A pressão é grande, mas, com os bons resultados, você tem menos cobrança. Naquela época, o jogador da base que subia e não conseguia render de imediato tinha muita dificuldade para se manter”, explicou. Em entrevista ao, Maicon lembrou que o Flamengo vivia um momento muito diferente do atual quando a equipe sub-20 conquistou a Copinha. Na época, o elenco principal contava com nomes como Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, mas o clube não brigava com frequência por títulos de expressão. O defensor comparou aquele cenário com o vivido pelos jovens que sobem ao profissional atualmente.“Hoje, o Flamengo ganha muitos títulos. Você sobe, joga uns jogos, vai tendo sua sequência e sua adaptação. A pressão é grande, mas, com os bons resultados, você tem menos cobrança. Naquela época, o jogador da base que subia e não conseguia render de imediato tinha muita dificuldade para se manter”, explicou.

Título após 21 anos

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 1 na final e conquistou a Copinha pela segunda vez, 21 anos depois do primeiro título, em 1990. Segundo Maicon, poucas pessoas acreditavam no time antes da competição, inclusive dentro do clube.



"Era uma geração que tinha muito potencial, mas não conseguia transformar isso em títulos. Na nossa geração, tinha o Neymar no Santos e o Philippe Coutinho no Vasco, que já eram muito diferentes. Quando a gente chegou na Copinha, conseguiu formar um grupo muito unido. No futebol, a gente fala que deu liga”, contou.



Na campanha, o Rubro-Negro eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, passou por São Paulo e Coritiba e superou o Desportivo Brasil, também nas penalidades, na semifinal. O elenco tinha nomes como Negueba, Rodrigo Frauches e Adryan.



Ao relembrar os anos de base, o defensor destacou a influência de Zé Ricardo, seu treinador no sub-15 e no sub-17.



“Ele me ensinou muita coisa, principalmente a questão da liderança. Eu fui capitão com ele no sub-15 e no sub-17. Além de ser um bom treinador, ele conseguia gerir muito bem o grupo”, afirmou.



Maicon também chegou a treinar com o elenco profissional, ao lado de jogadores como Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Petkovic e Léo Moura. Segundo ele, o goleiro Paulo Victor, que havia acabado de subir da base, foi um dos que mais ajudaram os garotos nessa transição.

Torcida surpreende na Tailândia



Longe do Rio de Janeiro, Maicon vive a primeira temporada do Pattani na elite do futebol tailandês. O clube conquistou o acesso em maio, e o defensor chegou no meio do ano. Logo na primeira semana, ele se impressionou com o público em um amistoso contra o Buriram United, maior clube do país.



“Quando eu cheguei no amistoso, tinha 12 mil pessoas. Nosso estádio é pequeno, a capacidade máxima é de 12 mil, e lotou num amistoso de pré-temporada. Isso me surpreendeu muito positivamente”, disse.



Como o estádio do Pattani passa por reformas exigidas pela federação, a equipe manda os jogos em Songkhla, a cerca de 100 km de distância. Mesmo assim, a estreia contra o BG Pathum United reuniu 18 mil torcedores, e o duelo com o Buriram, pela quinta rodada, teve 23 mil.



Apesar do início irregular, o brasileiro afirma que a relação com a torcida é diferente da que estava acostumado no Brasil.



“A gente sai na rua, no mercado, encontra os torcedores e o que vê é muito apoio. Eles falam para continuar, que vai dar certo. Se começa assim no Brasil, com oito rodadas e o time na zona de rebaixamento, com certeza a gente já estaria sendo cobrado na rua”, comparou.



Da Arábia Saudita ao Pattani

Antes da Tailândia, Maicon passou cinco anos no futebol árabe. Ele chegou à Arábia Saudita em 2021, levado pelo treinador Zaluar, com quem havia trabalhado no Sampaio Corrêa-RJ. Pelo Al-Okhdood, participou do acesso à primeira divisão saudita e depois defendeu o Al-Safa.



“A Arábia Saudita foi a mais difícil, porque era minha primeira vez fora do Brasil, numa cultura totalmente diferente. Eu não falava inglês e tinha um jogador brasileiro que traduzia para mim no início. No primeiro jantar no clube, a gente sentou no chão e eu perguntei cadê o talher. Lá, você come com a mão”, relembrou.



Em janeiro de 2025, o defensor se transferiu para o Sitra, do Bahrein, onde chegou à final da Copa do Rei e marcou de pênalti na derrota por 3 a 2 para o Al-Khaldiya. Segundo Maicon, foi no Bahrein que ele se sentiu mais em casa, pela qualidade de vida e pela grande comunidade brasileira no país.



Volta ao Brasil no radar

Antes de acertar com o Pattani, Maicon recebeu uma proposta do Bangu para disputar o Campeonato Carioca de 2027. Ele optou pela Tailândia, mas admite que o retorno ao país deve acontecer em breve.



“Eu penso sim em voltar para o Brasil. Acredito que, no final desta temporada na Tailândia, o caminho mais provável seja a volta. Eu já estou há seis anos fora”, afirmou.



Até lá, o objetivo é ir além da permanência na elite. O defensor quer ver o Pattani entre os oito primeiros colocados do campeonato e avançar às fases finais das copas nacionais.



“Muitas pessoas falam que o objetivo seria só permanecer na primeira divisão, mas eu gosto de pensar mais alto. O clube acabou de subir, mas tem uma torcida apaixonada, e a cidade merece viver coisas grandes”, completou.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato