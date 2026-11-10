Jorginho em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo
Jorginho reage ao receber "proposta do Corinthians" Créditos: Reprodução / Instagram/ Os Donos da Bolinha https://t.co/EIBucip4CC— Jornal O Dia (@jornalodia) November 10, 2026
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Jorginho em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo
Jorginho reage ao receber "proposta do Corinthians" Créditos: Reprodução / Instagram/ Os Donos da Bolinha https://t.co/EIBucip4CC— Jornal O Dia (@jornalodia) November 10, 2026
Reação de Jorginho à ‘oferta’ do Corinthians repercute nas redes
Jogador do Flamengo, de 34 anos, chegou ao clube carioca no ano passado, depois de anos atuando na Europa; veterano tem contrato até 2028
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