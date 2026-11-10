Jorginho em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

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Pedro Logato
Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, Jorginho, de 34 anos, viveu um momento inusitado, que viralizou nas redes sociais. Ao lado do influenciador mirim Craquito Neto, o volante reagiu de forma curiosa ao "receber uma proposta para jogar no Corinthians".
O vídeo foi publicado pelo influenciador no seu perfil oficial no Instagram. "O que você quer para ir lá para o Corinthians?", disse o menino. "Calma, cara (risos)", disse o volante do Flamengo. "Lá a gente não paga. Você pode jogar por amor?", brincou o pequeno torcedor. "Que criatividade é essa, hein, moleque", finalizou Jorginho.
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Craquito Neto produz conteúdo de futebol nas redes sociais e mantém ligação com o universo corintiano. O nome artístico remete a Craque Neto, ídolo do Corinthians e apresentador da Band. Além disso, ele teve um duelo de X1 marcado contra o influenciador mirim AL9 em setembro, em Paulínia (SP).
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"Mano, a alegria que esse menino transmite nesses vídeo é incrível", "É o melhor não tem como não gostar desse menino a figura é excepcional", "Se ele aceitar o pagamento em Pudim, a gente negocia!", disseram os torcedores em comentários no Instagram.
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Nascido em Santa Catarina, Jorginho desenvolveu na base defendendo o Brusque, do seu estado. Porém, ele foi negociado com o Hellas Verona e se profissionalizou pelo clube italiano. Na Europa, ele atuou por Napoli, Chelsea e pelo Arsenal, sendo campeão da Liga dos Campeões pelos Blues em 2021. No mesmo ano, Jorginho conquistou a Eurocopa, defendendo a seleção italiana.
Desde 2025, Jorginho foi contratado para defender o Flamengo. Ele deixou o Arsenal no fim de seu contrato e chegou ao Rubro-Negro para disputar o Mundial de Clubes no meio do ano. Pelo Rubro-Negro, o volante já conquistou um Brasileiro, uma Libertadores e um Campeonato Carioca. Ele tem contrato até julho de 2028.
Nascido em Santa Catarina, Jorginho desenvolveu na base defendendo o Brusque, do seu estado. Porém, ele foi negociado com o Hellas Verona e se profissionalizou pelo clube italiano. Na Europa, ele atuou por Napoli, Chelsea e pelo Arsenal, sendo campeão da Liga dos Campeões pelos Blues em 2021. No mesmo ano, Jorginho conquistou a Eurocopa, defendendo a seleção italiana.
Desde 2025, Jorginho foi contratado para defender o Flamengo. Ele deixou o Arsenal no fim de seu contrato e chegou ao Rubro-Negro para disputar o Mundial de Clubes no meio do ano. Pelo Rubro-Negro, o volante já conquistou um Brasileiro, uma Libertadores e um Campeonato Carioca. Ele tem contrato até julho de 2028.