Gabigol entrou para a história - Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol entrou para a históriaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/11/2026 17:22 | Atualizado 10/11/2026 17:24

Flamengo sobre um possível retorno no futuro. No dia em que completa dois anos da conquista do pentacampeonato do Copa do Brasil, o Rubro-Negro fez uma publicação para celebrar o título e rendeu um comentário do atual jogador do Santos, que respondeu com corações vermelho e preto. Gabigol reacendeu a esperança dos torcedores dosobre um possível retorno no futuro. No dia em que completa dois anos da conquista do pentacampeonato do Copa do Brasil, o Rubro-Negro fez uma publicação para celebrar o título e rendeu um comentário do atual jogador do Santos, que respondeu com corações vermelho e preto.

recebendo sondagens de clubes europeus. Nas últimas semanas, começaram a surgir rumores e pedidos para Gabigol voltar para o Rubro-Negro, devido a indefinição de seu futuro, visto que o Santos não tem dinheiro para contratá-lo em definitivo. Fora dos planos do Cruzeiro, clube que detém seu passe, o atacante tem o futuro indefinido. Inclusive, a "ESPN" apurou que ele estariaeuropeus.

A interação com o Flamengo foi por meio do 'X' e foi muito simples. Gabigol apenas comentou um coração preto e um coração vermelho, símbolos utilizados de forma comum por flamenguistas para celebrarem conquistas do clube. Veja a respostas abaixo:

@Flamengo — Gabriel B. (@gabigol) November 10, 2026 A singela resposta animou tanto os torcedores, que atualmente, ela já ultrapassa o número de curtidas da postagem original. Além disso, a quantidade de respostas são impressionantes, todas exaltando o atleta, lamentando sua saída ou prestando agradecimentos por sua passagem vitoriosa. A singela resposta animou tanto os torcedores, que atualmente, ela já ultrapassa o número de curtidas da postagem original. Além disso, a quantidade de respostas são impressionantes, todas exaltando o atleta, lamentando sua saída ou prestando agradecimentos por sua passagem vitoriosa.

"Você sabe jogar esse jogo com a torcida né? Covarde! Te esperamos em janeiro, volta para a casa meu ídolo", afirmou um usuário em resposta ao comentário de Gabigol. Outro refletiu de forma menos passional: "Se aceitar reduzir o salário e saber que não terá a titularidade vitalícia, aceitamos de volta. Sem ego, só amor. Vem brigar por títulos no seu time", disse.

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O pentacampeonato da Copa do Brasil foi o último título do centroavante com a camisa do Rubro-Negro, sendo completamente decisivo e marcando dois gols na partida de ida. Atualmente ele veste a camisa do Santos, equipe que o revelou e que ele admite ser torcedor, mas apesar disso, nunca deixar de demonstrar o carinho e admiração que tem pelo Mais Querido.

Marcado na história rubro-negra

Gabriel Barbosa chegou ao Flamengo no começo do ano de 2019, que posteriormente seria um dos mais vitoriosos da história do clube, com total protagonismo dele. No ano de estreia, o atacante foi campeão do Campeonato Brasileiro como artilheiro com 25 gols e campeão da Libertadores, também como artilheiro com 12 gols. Ele marcou os dois gols da equipe na final da competição.

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No total, Gabigol teve 308 jogos, 161 gols marcados e 43 assistências. Além disso, conquistou duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e quatro Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024).

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza