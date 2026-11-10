Kauã Ellias e Igor Jesus - Divulgação/Nottingham Forest/Shakhtar Donetsk

Kauã Ellias e Igor Jesus Divulgação/Nottingham Forest/Shakhtar Donetsk

Publicado 10/11/2026 17:30

O Flamengo voltou a olhar o mercado em busca de um centroavante para a próxima temporada. Segundo o jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, o Rubro-Negro tem dois nomes no radar: Igor Jesus, do Nottingham Forest, e Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk. A ideia é trazer um jogador para disputar posição com Pedro em 2027.

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O interesse, no entanto, ainda é inicial. Não há proposta oficial nem conversa aberta com os clubes ou com os representantes dos atletas.

O interesse, no entanto, ainda é inicial. Não há proposta oficial nem conversa aberta com os clubes ou com os representantes dos atletas.

Orçamento é o grande obstáculo

Um possível avanço nas negociações depende diretamente da questão financeira. O Flamengo ainda não sabe como ficará o orçamento para 2027 por causa da incerteza sobre o futuro das casas de apostas no país. O setor representa uma receita importante para o clube, e a saída do patrocinador ligado às bets já afetou as contas rubro-negras.

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Além disso, os dois atacantes exigiriam um investimento elevado. Segundo a ESPN, o Nottingham Forest avalia Igor Jesus em cerca de 40 milhões de euros, aproximadamente R$ 250 milhões. Kauã Elias aparece como uma alternativa mais acessível, mas também tem valor de mercado considerado alto.

Além disso, os dois atacantes exigiriam um investimento elevado. Segundo a ESPN, o Nottingham Forest avalia Igor Jesus em cerca de 40 milhões de euros, aproximadamente R$ 250 milhões. Kauã Elias aparece como uma alternativa mais acessível, mas também tem valor de mercado considerado alto.

Perfil diferente de Pedro

A intenção da diretoria não é encontrar um substituto para o camisa 9, e sim um jogador com características diferentes para dar mais opções ao time. Tanto Igor Jesus quanto Kauã Elias são atacantes de mais mobilidade, que participam da construção das jogadas e não ficam presos entre os zagueiros.



Os dois alvos

Ídolo recente do Botafogo, Igor Jesus deixou o clube para defender o Nottingham Forest, da Inglaterra. Na atual temporada, o centroavante disputou sete partidas e marcou um gol pelos ingleses. Não é a primeira vez que o Flamengo demonstra interesse no jogador: em fevereiro, o clube chegou a consultar os representantes do atleta, mas considerou o negócio inviável financeiramente. Em outubro, durante uma live, o atacante evitou responder se aceitaria uma proposta rubro-negra e preferiu exaltar o ex-clube.

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Já Kauã Elias tem 20 anos e foi revelado pelo Fluminense, antes de ser negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Nesta temporada, o atacante soma três gols em 14 partidas. O jogador também já tinha sido monitorado pelo Flamengo no fim do ano passado.

Já Kauã Elias tem 20 anos e foi revelado pelo Fluminense, antes de ser negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Nesta temporada, o atacante soma três gols em 14 partidas. O jogador também já tinha sido monitorado pelo Flamengo no fim do ano passado.

Foco no Brasileirão

Enquanto planeja 2027, o Flamengo segue focado na reta final do Campeonato Brasileiro. Líder com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o time de Leonardo Jardim volta a campo na quarta-feira (18), contra o Athletico-PR, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. No sábado seguinte (21), visita justamente o Palmeiras, em duelo direto pelo título.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato