Flamengo foi campeão com vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no MaracanãDivulgação / Flamengo
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Alecsandro era o camisa 9 do Internacional, vice-campeão daquele Brasileiro, que acabou com hexacampeonato rubro-negro no Maracanã
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Jogador do Flamengo, de 34 anos, chegou ao clube carioca no ano passado, depois de anos atuando na Europa; veterano tem contrato até 2028
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