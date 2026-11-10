Flamengo foi campeão com vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Flamengo foi campeão com vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no MaracanãDivulgação / Flamengo

Publicado 10/11/2026 20:54 | Atualizado 10/11/2026 20:55

Atacante do Internacional no Brasileirão de 2009, Alecsandro fez duras acusações relacionadas ao hexacampeonato do Flamengo . Segundo ele, cujo time foi vice-campeão por dois pontos de diferença, o Grêmio "entregou" o duelo de 38ª rodada ao Mais Querido, o que garantiu a vitória por 2 a 1 e o título no Maracanã.

Nesta ocasião, sem mais aspirações na partida final do campeonato, o Imortal entrou em campo com o time reserva, e saiu na frente com gol de Roberson, aos 21 do primeiro tempo. Apenas oito minutos depois, o jovem zagueiro David Braz empatou para o Rubro-Negro. Aos 24 minutos da etapa final, com tensão no ar no Maracanã, Petkovic acertou cobrança de escanteio na cabeça do defensor Ronaldo Angelim, que virou a peleja.

Com a vitória, o Flamengo somou 67 pontos, dois a mais que o Internacional, que também venceu na rodada, e seria campeão caso o time carioca não ganhasse no Maracanã. Tendo em mente a combinação de resultados e a rivalidade acirrada entre Grêmio e o Colorado, o então atacante Alecsandro afirmou, com todas as palavras, que o jogo foi entregue.

"Fui vice no Inter naquele jogo que o Grêmio entregou. Lógico que entregou. Já estava ganho. Eu sei que entregou. Já trabalhei com pessoas que estavam no Grêmio na época. Não foi nem um e nem dois jogadores, mas vários. Comissão, dirigentes. Mas naquele ano, naquele momento, eu já sabia. Não fazia sentido para o Grêmio ganhar do Flamengo. O Grêmio tem essa dívida comigo, só não odeio o Grêmio porque eu ganho depois um Brasileiro no Palmeiras", declarou o ex-jogador, em entrevista ao "ge".



Como foi o hexacampeonato do Flamengo?

Em 2009, o Flamengo carregava 17 de jejum no Campeonato Brasileiro, já que o último título havia sido em 1992. Porém, o começo da campanha não teve cara de título. Após oscilação, goleadas — como o 5 a 0 para o Coritiba e o 4 a 1 para o Grêmio — e uma decepcionante 11ª posição na tabela, o técnico Cuca foi demitido na 13ª rodada.

Neste momento, a diretoria rubro-negra efetivou Andrade, campeão mundial em 1981, como treinador até o fim do campeonato. A partir daí, liderado pelo artilheiro Adriano Imperador e pelo maestro Petkovic, o Flamengo embalou sequência de 12 vitórias e apenas uma derrota nas 17 rodadas finais, vencendo times do topo da tabela, como São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG.

Com isso, assumiu a liderança na 37ª rodada e chegou à partida derradeira precisando de uma vitória no Maracanã para se sagrar campeão. Foi aí que, para decepção de Internacional e São Paulo, que também tinham chances de título, o Flamengo bateu o Grêmio e ergueu o hexacampeonato.