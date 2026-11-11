Arrascaeta em ação pelo Flamengo no duelo com o Estudiantes, no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Arrascaeta em ação pelo Flamengo no duelo com o Estudiantes, no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/11/2026 10:06

Flamengo levou quatro multas da Conmebol por infrações contra o Estudiantes, dia 22 de outubro, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Uma das penalidades foi por causa da frase “proibir não é proteger”, que aparece no uniforme desde o fim das bets. Ao todo, o Rubro-Negro terá de pagar 36 mil dólares (R$ 200 mil).

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A punição pela mensagem na camisa custou 8 mil dólares (R$ 44 mil). Outra, pelo uso de sinalizadores e bombas, foi de 15 mil dólares (R$ 84 mil). O clube carioca também precisará desembolsar 5 mil dólares (R$ 28 mil) por objetos arremessados em direção ao campo.



A quarta multa foi por descumprir regras para a realização de entrevistas depois das partidas, que ficou em 8 mil dólares (R$ 44 mil). O Flamengo ainda recebeu uma advertência devido às normas de utilização de coletes pelos jogadores. Todas as penalidades são descontadas dos valores de direitos de televisão ou patrocínios. A punição pela mensagem na camisa custou 8 mil dólares (R$ 44 mil). Outra, pelo uso de sinalizadores e bombas, foi de 15 mil dólares (R$ 84 mil). O clube carioca também precisará desembolsar 5 mil dólares (R$ 28 mil) por objetos arremessados em direção ao campo.A quarta multa foi por descumprir regras para a realização de entrevistas depois das partidas, que ficou em 8 mil dólares (R$ 44 mil). O Flamengo ainda recebeu uma advertência devido às normas de utilização de coletes pelos jogadores. Todas as penalidades são descontadas dos valores de direitos de televisão ou patrocínios.

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O Rubro-Negro acabou eliminado do torneio continental pelo Estudiantes após empatar por 0 a 0, no Maracanã. Como a ida também havia terminado sem gols, a decisão foi para os pênaltis. Os argentinos levaram a melhor, venceram por 3 a 2 e garantiram a classificação à final. O Rubro-Negro acabou eliminado do torneio continental pelo Estudiantes após empatar por 0 a 0, no Maracanã. Como a ida também havia terminado sem gols, a decisão foi para os pênaltis. Os argentinos levaram a melhor, venceram por 3 a 2 e garantiram a classificação à final.

Foco no Campeonato Brasileiro

O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 76 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 73. O Rubro-Negro tem duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (23 contra 21) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no dia 21 de novembro (um sábado), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada.

Flamengo tem calendário mais leve

Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras está vivo na briga por todos os títulos. No torneio continental, o Verdão enfrentará o Estudiantes na final, dia 28 de novembro. Já na competição nacional, terá pela frente o Grêmio na decisão, dia 6 de dezembro.

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Os jogos que restam ao Flamengo em 2026

. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro