Carlos Vinícius em treino do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Carlos Vinícius em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 11/11/2026 11:17

O atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, do Grêmio, pode ser alvo da disputa de dois clubes cariocas. O Vasco já tem o interesse e de acordo com informações do portal "GE", o Flamengo poderá fazer uma proposta para a contratação do centroavante do clube gaúcho.

Carlos Vinícius tem contrato com a equipe de Porto Alegre até o fim do ano e poderá chegar em custos. A situação anima o Flamengo, que deseja contratar uma "sombra" para Pedro, mas ao mesmo tempo não sabe se terá condições de fazer um grande investimento na próxima janela de transferências.

O Vasco aparece, no momento, como o clube que está mais à frente em relação a possibilidade de contar com Carlos Vinícius na próxima temporada. O Cruz-Maltino fez uma proposta e já teria recebido o "ok" do staffo do artilheiro.

Apesar disso, o Grêmio confia que conseguirá manter o atacante. O vice de futebol, Rafael Lima, pediu cautela por causa da situação do clube de Porto Alegre, que está na zona de rebaixamento do Brasileiro, e também na final da Copa do Brasil. O dirigente mantém a confiança em uma renovação

"A estratégia segue a mesma, nós vamos terminar o campeonato. Depois nós vamos sentar com o Carlos Vinícius, vamos negociar e vamos garantir a permanência dele conosco", disse.

Rafael Lima reforçou que já houve uma conversa com o staff de Carlos Vinícius e neste momento o foco é no desempenho desportivo do Grêmio nos últimos jogos do ano.



"A gente já conversou com ele, já conversou com o agente dele. O momento agora é de mobilização para a gente buscar a permanência do Grêmio na Serie A. Depois a gente vai sentar com os atletas que tem contrato para encerrar e negociar para manter aqueles que fazem sentido permanecer conosco", afirmou.

Sobre os rumores de um acerto com o Vasco, o dirigente minimizou e afirmou que isso acontece sempre que o Grêmio vai disputar partidas importantes.



"É engraçado que essas notícias normalmente vêm na véspera de decisão. É impressionante. Isso é método. Toda vez que o Grêmio tem um jogo decisivo, o Carlos Vinicius assina com o Santos, assina com o Atlético-MG, com o Vasco", concluiu.

Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Com a possibilidade de rebaixamento do clube gaúcho, que está no Z-4, o nome do atacante vem aparecendo como alvo de outros clubes para a próxima temporada.

Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 67 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.