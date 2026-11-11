Os atacantes Pedro (E) e Samuel Lino, do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo endurece e só libera Samuel Lino por valor próximo de multa
Atacante, de 26 anos, entrou em campo em 57 partidas entre Flamengo e seleção brasileira, com 17 gols marcados e 13 assistências em 2026
Volante do Flamengo aparece em lista de prioridades do River Plate
Após renovação, jogador tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2029, mas interessa ao clube argentino para a próxima temporada
Léo Moura elogia laterais do Flamengo, mas cobra reforços para 2027
Ex-defensor do Mais Querido apontou Varela 'um pouco à frente' de Royal, e definiu posição que deve ser prioridade na próxima janela
Máscara usada por Danilo nos treinos é produzida pelo Flamengo
Equipamento possui tecnologia digital e material com potencial de absorção de impactos para proteger a mandíbula do zagueiro
Ex-meia do Flamengo, Djalminha explica 'diferencial' de Arrascaeta
Campeão da Copa do Brasil de 1990 e do Campeonato Brasileiro de 1992, ex-craque rasgou elogios ao atual camisa 10 rubro-negro
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Flamengo deve entrar na briga com o Vasco por atacante do Grêmio
Jogador, de 31 anos, tem contrato até dezembro; no total, ele entrou em campo em 67 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências
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