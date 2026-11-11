Os atacantes Pedro (E) e Samuel Lino, do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Em grande fase no Flamengo, o atacante Samuel Lino, de 26 anos, está sendo observado pelo técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, e também por clubes europeus. Porém, os cariocas prometem endurecer para liberar o jogador para outras equipes na próxima temporada.
Leia mais: Flamengo deve entrar na briga com o Vasco por atacante do Grêmio
De acordo com informações da "ESPN", o Flamengo não irá flexibilizar o valor da multa de 60 milhões de euros (R$ 372 milhões) e só aceitará conversar por números próximos. Ele tem contrato até dezembro de 2029.
Leia mais: Flamengo leva quatro multas da Conmebol por infrações na Libertadores
Contratado pelo Flamengo em julho de 2025, vindo do Atlético de Madrid pela bagatela de 22 milhões de euros (R$ 129 milhões) — mais bonificações —, Samuel Lino teve começo tímido na Gávea. Em 2025, ainda com Filipe Luís, ele muitas vezes foi reserva e encerrou o ano com quatro gols e cinco assistências. Movida pelo alto valor da transferência, a torcida passou a criticá-lo pelo baixo impacto inicial.
Leia mais: Ex-centroavante acusa Grêmio de entregar título ao Flamengo em 2009
Porém, sob comando de Leonardo Jardim em 2026, Lino reencontrou o bom futebol e vive possivelmente a melhor fase da carreira. Aos 26 anos, o atacante é titular absoluto e um dos protagonistas da equipe. De assistência contra o Del Valle na altitude a doblete contra o Botafogo em clássico, ele tem colocado a bola "debaixo do braço" nos últimos jogos.
Em 2026, Lino soma 57 partidas entre Flamengo e seleção brasileira, com 17 gols marcados e 13 assistências concedidas. Recentemente, em entrevista ao SBT, o atacante falou sobre o motivo que o fez acertar com o Rubro-Negro, na temporada passada, deixando o futebol espanhol.
"Eu pensei: cara, o Flamengo está sempre brigando para ser campeão, né? E aí pensei em todo o entorno do Flamengo, na torcida, na proporção, em tudo que o Flamengo proporciona. O Flamengo estava no Mundial, na época passada, nos Estados Unidos. Eu estava no Atlético, vi o Flamengo chegar e fazer um bom Mundial, ganhando do Chelsea e tudo", disse o jogador.
A relação do atacante com o clube começou cedo. Emprestado pelo São Bernardo, ele defendeu as categorias de base rubro-negras entre 2017 e 2018 e conquistou a Copinha de 2018. No ano seguinte, foi para o Gil Vicente, de Portugal, e assinou com o Atlético de Madrid em 2022.
"O Flamengo tem jogadores de qualidade, de nível altíssimo. Então, cada um tem contribuído, feito o seu (gol). E, em cada parte do ano, cada um teve o seu protagonismo. Fico feliz por três, quatro, cinco jogadores do nosso grupo do ataque estarem se destacando. Isso é bom para nós, para o Flamengo e para a disputa de títulos. Então, ter jogadores assim, desse nível, nessa fase boa, só ajuda", analisou.