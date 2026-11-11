Os atacantes Pedro (E) e Samuel Lino, do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Os atacantes Pedro (E) e Samuel Lino, do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/11/2026 13:25

De acordo com informações da "ESPN", o Flamengo não irá flexibilizar o valor da multa de 60 milhões de euros (R$ 372 milhões) e só aceitará conversar por números próximos. Ele tem contrato até dezembro de 2029.

Contratado pelo Flamengo em julho de 2025, vindo do Atlético de Madrid pela bagatela de 22 milhões de euros (R$ 129 milhões) — mais bonificações —, Samuel Lino teve começo tímido na Gávea. Em 2025, ainda com Filipe Luís, ele muitas vezes foi reserva e encerrou o ano com quatro gols e cinco assistências. Movida pelo alto valor da transferência, a torcida passou a criticá-lo pelo baixo impacto inicial.

Porém, sob comando de Leonardo Jardim em 2026, Lino reencontrou o bom futebol e vive possivelmente a melhor fase da carreira. Aos 26 anos, o atacante é titular absoluto e um dos protagonistas da equipe. De assistência contra o Del Valle na altitude a doblete contra o Botafogo em clássico, ele tem colocado a bola "debaixo do braço" nos últimos jogos.

Em 2026, Lino soma 57 partidas entre Flamengo e seleção brasileira, com 17 gols marcados e 13 assistências concedidas. Recentemente, em entrevista ao SBT, o atacante falou sobre o motivo que o fez acertar com o Rubro-Negro, na temporada passada, deixando o futebol espanhol.

"Eu pensei: cara, o Flamengo está sempre brigando para ser campeão, né? E aí pensei em todo o entorno do Flamengo, na torcida, na proporção, em tudo que o Flamengo proporciona. O Flamengo estava no Mundial, na época passada, nos Estados Unidos. Eu estava no Atlético, vi o Flamengo chegar e fazer um bom Mundial, ganhando do Chelsea e tudo", disse o jogador.

A relação do atacante com o clube começou cedo. Emprestado pelo São Bernardo, ele defendeu as categorias de base rubro-negras entre 2017 e 2018 e conquistou a Copinha de 2018. No ano seguinte, foi para o Gil Vicente, de Portugal, e assinou com o Atlético de Madrid em 2022.

"O Flamengo tem jogadores de qualidade, de nível altíssimo. Então, cada um tem contribuído, feito o seu (gol). E, em cada parte do ano, cada um teve o seu protagonismo. Fico feliz por três, quatro, cinco jogadores do nosso grupo do ataque estarem se destacando. Isso é bom para nós, para o Flamengo e para a disputa de títulos. Então, ter jogadores assim, desse nível, nessa fase boa, só ajuda", analisou.