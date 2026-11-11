Djalminha foi revelado pelo Flamengo em 1989 - Reprodução / Instagram

Djalminha foi revelado pelo Flamengo em 1989Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 17:05

Meia do Flamengo na década de 1990, Djalminha rasgou elogios a Arrascaeta, atual dono da posição e um dos maiores ídolos da história recente do clube. Segundo ele, o uruguaio tem um "diferencial" que o faz se destacar diante de outros nomes e o ajudou a conquistar a Nação Rubro-Negra: os gols decisivos. Em entrevista ao O DIA, o ex-jogador reforçou ainda que o camisa 10 é o principal jogador do Mais Querido.

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Para Djalminha, o uruguaio se tornou referência técnica no Flamengo porque teve liberdade, o que o tornou um jogador ainda mais criativo, capaz de flutuar entre os setores do ataque. Com isso, ele desenvolveu faro de gol e apareceu para salvar a equipe em momentos de aperto.

"Ele conseguiu ter uma liberdade em campo, como meia criativo. E principalmente: meia que faz gols decisivos. Acho que esse é o grande diferencial do Arrascaeta. Os jogadores de meio de campo normalmente criam, constroem, mas não têm tanto gol como ele, e gols decisivos. Ele, sem dúvida alguma, sempre costumo falar, é o principal jogador do Flamengo", disse Djalminha.

Na sequência, o ex-meia afirmou que o camisa 10 rubro-negro é o melhor nome da posição no futebol brasileiro. "Eu gosto do Matheus Pereira, mas acho que o Arrascaeta é um pouquinho mais completo nesse sentido, tem mais gols", analisou, com menção honrosa ao atleta do Cruzeiro, mas priorizando o uruguaio.

Arrascaeta já conquistou três Libertadores pelo Flamengo Adriano Fontes / Flamengo

Relembre gols decisivos de Arrascaeta no Mais Querido



Desde 2019, ano em que chegou ao Flamengo cercado de expectativas, Arrascaeta tem assumido protagonismo com gols decisivos em títulos recentes do clube. Logo na temporada de estreia, marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, concorrente direto pelo troféu, pelo primeiro turno do Brasileirão, no Maracanã.

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Em 2022, brilhou com dois gols na vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, após derrota por 2 a 1 no duelo de ida. Além disso, marcou golaço fora de casa no triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela ida das quartas da Libertadores. Por fim, ainda decidiu as quartas da Copa do Brasil com gol solitário na volta contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

No ano passado, um dos mais artilheiros da carreira, o uruguaio também foi decisivo com gols nas duas vitórias sobre o Palmeiras, nos confrontos diretos do primeiro e do segundo turno, resultados fundamentais para o título do Brasileirão. Já na Libertadores, abriu o caminho para o triunfo por 2 a 0 contra o Internacional, fora de casa, no jogo de volta das oitavas de final.

Djalminha teve passagem curta e vitoriosa pelo Flamengo

Meia-atacante icônico nos anos 1990 e 2000, Djalminha foi um dos frutos da "escola Zico" de meias do Flamengo. Revelado na Gávea, ele teve curta passagem pelo clube, mas ficou tempo suficiente para conquistar a Copa do Brasil inédita de 1990, e o Brasileirão liderado pelo veterano Maestro Júnior em 1992.

Na base e no começo pelo Rubro-Negro, ele já impressionava com dribles desconcertantes, grande visão de jogo e, principalmente, uma precisão rara em passes e chutes com a calibrada perna esquerda. Sem contar a famosa "lambreta", drible que entortava adversários, e a "cavadinha" nas cobranças de pênalti.

Em 1997, Djalminha ainda conquistou a Copa América com a seleção brasileira. Ao longo da carreira, brilhou no Palmeiras e no Deportivo La Coruña, da Espanha. Neste segundo, ficou de 1997 a 2004, enfileirando taças: um Campeonato Espanhol, uma Taça da Espanha e duas Supertaças da Espanha. Após deixar o time europeu, passou curto período no América-MEX, antes de pendurar as chuteiras.