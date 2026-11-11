Léo Moura defendeu o Flamengo entre 2005 e 2015 - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Moura defendeu o Flamengo entre 2005 e 2015Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/11/2026 19:43 | Atualizado 11/11/2026 19:46

O DIA. Lateral-direito do Flamengo por dez anos, Léo Moura se tornou referência da posição enquanto esteve na Gávea. De olho no Rubro-Negro, o ex-atleta elogiou Varela e Emerson Royal, principais opções de Leonardo Jardim para o setor, mas disse preferir o futebol do uruguaio. Nesse cenário, mostrou enxergar esta parte do campo como resolvida e definiu outra posição como prioridade para o Mais Querido em 2027, em entrevista ao

"São dois jogadores que cresceram bastante. Sofreram algumas críticas, mas isso é natural do futebol. São dois jogadores que conseguiram, ao longo deste tempo que vêm jogando, estar consolidando sua posição. O Varela, na minha opinião, um pouco à frente, mas o Emerson (Royal) também tem crescido e tem ajudado bastante o Flamengo", opinou Léo Moura.

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Contratado em julho de 2025, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões na época), Royal demorou a engrenar, mas recebeu mais chances como titular neste ano e correspondeu. Hoje, apesar do rodízio natural no elenco, pode-se dizer que ele é a prioridade de Jardim, já que foi titular nas semifinais da Libertadores e em alguns dos principais jogos do Brasileiro. Em 2026, soma cinco assistências em 36 partidas.

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Já Varela chegou em 2022, por empréstimo e depois em transferência sem custos, e teve mais altos do que baixos desde então. Ele foi titular e peça fundamental nas conquistas do ano passado, jogando até de lateral-esquerdo em algumas oportunidades. No entanto, perdeu espaço para o concorrente nos últimos meses e tem ficado de fora dos onze iniciais. Nesta temporada, anotou um gol e seis assistências em 40 jogos.

Léo Moura pede reforços nas pontas

De bem com a lateral-direita, Léo Moura definiu as pontas como ponto fraco do elenco atual do Flamengo. Protagonista do time, Samuel Lino vive grande temporada pela beirada do campo, mas não tem reposição à altura. De acordo com o ex-defensor, isso demonstra que o Rubro-Negro precisa correr atrás de ao menos dois reforços para o setor na próxima janela de transferências.

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"A posição que falta são os extremos. O Flamengo está bem com o Samuel Lino, mas você vê que, quando troca, o Flamengo sente um pouco a falta. Então acho que precisa de dois extremos para o time ficar 1000%", analisou.

Trajetória de Léo Moura no Flamengo

Léo Moura viveu no Mais Querido um dos exemplos de longevidade mais marcantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Entre 2005 e 2015, o lateral-direito jogou 519 partidas, se tornando o 7º atleta que mais vestiu a camisa rubro-negra na história. No período, anotou 47 gols e 55 assistências.

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Contratado a custo zero, vindo do Braga, de Portugal, o defensor foi campeão logo no ano seguinte, com vitória sobre o Vasco na final da Copa do Brasil de 2006. Entre 2007 e 2009, ele também foi peça importante no penta-tri do Flamengo no Campeonato Carioca, com três títulos em cima do Botafogo.

Em seguida, ainda ajudou o clube a erguer o Brasileirão de 2009, com arrancada histórica e brilho de Adriano Imperador e Petkovic. Mais tarde, foi capitão da heroica conquista da Copa do Brasil de 2013 e, por fim, encerrou a sequência de títulos com o estadual de 2014.