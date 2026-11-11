Danilo usa máscara personalizada nos treinamentos - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo usa máscara personalizada nos treinamentosGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/11/2026 17:30

"Comecei a usar a máscara quando voltei a trabalhar na academia, no dia 2 de novembro, para ir me acostumando. A maior dificuldade foi adaptar a respiração. A máscara mantém a boca mais fechada, mas agora já me acostumei", disse o zagueiro Danilo, que não joga desde 11 de outubro e completou um mês fora de combate, em entrevista à "Flamengo TV".

Danilo sofreu duas fraturas na mandíbula após choque com o goleiro Fábio na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, em 11 de outubro, no Maracanã, pelo Brasileirão. O zagueiro passou por cirurgia no dia seguinte e recebeu quatro placas e 20 parafusos. O prazo inicial foi de mais de um mês e corria o risco de não jogar mais nesta temporada, mas existe a possibilidade de atuar nas últimas rodadas.

O processo de confecção do protetor facial começou com uma análise detalhada do trauma, considerando o tipo e a localização da lesão, além dos exames de imagem do jogador. Com isso, foi elaborado um planejamento individualizado, que levou em conta as características físicas do atleta, as regiões que precisavam ser protegidas e as exigências do futebol.

Com o auxílio de tecnologias digitais, como o escaneamento facial, foi possível reproduzir a anatomia do rosto do atleta e desenvolver um equipamento personalizado. Na etapa de fabricação, foram definidos o formato, os pontos de apoio e os limites de proteção. A principal função da máscara é proteger a região lesionada contra novos impactos durante a recuperação.

Durante a Copa do Mundo de 2026, o lateral da seleção inglesa Djed Spence utilizou equipamento semelhante após sofrer fratura na mandíbula pouco antes do Mundial. Apesar da mesma finalidade, os protetores foram confeccionados com materiais diferentes: o do inglês com fibra de carbono, enquanto o de Danilo utilizou TPU, que apresenta maior potencial de absorção de força.

Recentemente, Danilo renovou o contrato com o Flamengo até o fim de 2027 , quando vai se aposentar do futebol. Há a possibilidade de iniciar a trajetória como dirigente no próprio clube. O zagueiro, aliás, recebeu outros convites para trabalhar após pendurar as chuteiras, como para ocupar o cargo de auxiliar do técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira.

Danilo chegou ao Flamengo no começo do ano passado. O jogador, que atuou como lateral-direito durante boa parte da carreira, passou a atuar como zagueiro com Filipe Luís e permanece assim desde a chegada de Leonardo Jardim neste ano. Em 2025, foi reserva na maior parte do ano, mas acabou sendo decisivo ao anotar o gol do título histórico da Libertadores na vitória sobre o Palmeiras.

Antes de chegar ao Flamengo, Danilo já tinha passagens por clubes importantes como Santos, Porto, de Portugal, Real Madrid, da Espanha, e Juventus, da Itália. O atleta também tem um longo histórico, servindo a seleção brasileira, tendo disputado as Copas de 2018, 2022 e 2026. No Mundial deste ano, foi titular em cinco dos seis jogos da Seleção.