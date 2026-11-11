Erick Pulgar sentiu o apoio da torcida do Flamengo contra o Atlético-MG - Adriano Fontes /Flamengo

Erick Pulgar sentiu o apoio da torcida do Flamengo contra o Atlético-MGAdriano Fontes /Flamengo

Publicado 11/11/2026 22:30 | Atualizado 11/11/2026 22:31

Mesmo antes do fim da temporada, jogadores do Flamengo já atraem os olhares do mercado internacional. Primeiro, o ponta Samuel Lino entrou na mira de times da Europa . Agora, outro rubro-negro chama atenção, desta vez do futebol argentino. Trata-se do volante Erick Pulgar, citado na lista de alvos do River Plate, que procura se reforçar após temporada abaixo das expectativas.

A informação foi trazida pela "DSports Radio", da Argentina, e pela "TNT Sports", do Chile. A segunda relembrou que a equipe de Buenos Aires já teve interesse e tentou a contratação do volante em outras duas oportunidades, ambas neste ano. A primeira foi em março, quando ele vivia indefinição quanto sua renovação de contrato e vislumbrava a possibilidade de assinar sem custos com outro clube.

Em setembro deste ano, o River voltou a procurar o chileno. Porém, esbarrou nas negociações dele com o Flamengo para estender seu vínculo. No fim, Pulgar renovou com o Rubro-Negro até dezembro de 2029, com valorização salarial e aumento da multa rescisória, justamente para evitar o assédio do mercado internacional, muito acentuado nos primeiros meses do ano.

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Agora, o time argentino quer o volante como reforço para 2027. Porém, tem a plena consciência de que as negociações seriam difíceis, levando em conta a longa duração do novo vínculo do atleta com o Mais Querido. Por isso, ainda avalia se vale a pena abrir negociações com o clube carioca, e já prevê gasto elevado caso leve o negócio à frente. A apuração diz que o River também considera outros nomes para a posição.

Segundo o veículo da Argentina, Pulgar é apenas um dos jogadores envolvidos na lista de desejos do time de Nuñez. Além dele, o meia-atacante Rodrigo Garro, referência criativa do Corinthians desde 2024, também aparece entre os alvos. Porém, ainda faltam informações sobre quanto o clube pretende investir para trazer o "pacotão" desejado.

Vale lembrar que o River Plate ainda não fez contatos oficiais com o Flamengo pela contratação de Pulgar. No momento, a situação segue na fase de interesse e monitoramento. Uma sondagem e a abertura das conversas pode acontecer nos próximos meses, conforme a temporada 2026 se encerre e o Rubro-Negro comece a se movimentar na janela de transferências.

Ainda assim, o chileno de 32 anos é um dos principais nomes do setor de meio-campo do Mais Querido, ainda mais importante levando em conta que Jorginho já soma 34 anos e não costuma jogar todas as partidas. Por isso, o clube carioca não deve facilitar a saída do atleta.