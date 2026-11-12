Léo Nannetti em ação durante treino da Seleção Sub-20, em Belém - Joilson Marconne / CBF

Léo Nannetti em ação durante treino da Seleção Sub-20, em BelémJoilson Marconne / CBF

Publicado 12/11/2026 12:55

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“Foi uma experiência incrível para mim. Nunca imaginei que viveria um ambiente de Copa do Mundo com 18 anos (à época). Agregou muito para a minha carreira e para a minha vida pessoal poder estar ao lado dos meus ídolos, saber como se comportam, como treinam e, principalmente, a preparação deles para os dias de jogo”, disse o arqueiro, em entrevista à ‘CBF TV’.



“Isso me fez amadurecer muito. Levarei essa bagagem para o resto da minha vida”, completou.



O jovem está no Rubro-Negro desde os oito anos e já disputou mais de 300 jogos pelo clube, com quem tem contrato até o fim de 2029. Léo Nannetti ganhou projeção nacional principalmente depois do título do Mundial Sub-20, em 2025. O goleiro foi um dos destaques na final, contra o Barcelona. “Foi uma experiência incrível para mim. Nunca imaginei que viveria um ambiente de Copa do Mundo com 18 anos (à época). Agregou muito para a minha carreira e para a minha vida pessoal poder estar ao lado dos meus ídolos, saber como se comportam, como treinam e, principalmente, a preparação deles para os dias de jogo”, disse o arqueiro, em entrevista à ‘CBF TV’.“Isso me fez amadurecer muito. Levarei essa bagagem para o resto da minha vida”, completou.O jovem está no Rubro-Negro desde os oito anos e já disputou mais de 300 jogos pelo clube, com quem tem contrato até o fim de 2029. Léo Nannetti ganhou projeção nacional principalmente depois do título do Mundial Sub-20, em 2025. O goleiro foi um dos destaques na final, contra o Barcelona.

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Foco nos amistosos da Seleção Sub-20



Neste momento, Léo Nannetti está com a Seleção Sub-20 para os amistosos com o Peru, que acontecerão nos dias 13 e 16 de novembro, no Mangueirão, em Belém. Os jogos fazem parte da preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado no início do ano que vem.



“Procuro sempre manter os pés no chão. Agradeço a Deus por estar aqui, ao Paulo Victor (técnico) e a toda a comissão. Estar aqui não significa que estarei no Sul-Americano, mas é um passo muito importante. Dou o meu melhor todos os dias para confirmar essa convocação”, afirmou.

Outras respostas de Léo Nannetti

. Diferenças entre a Seleção Sub-17 e a Sub-20: “O nível, tanto técnico quanto mental, muda bastante. A pressão é diferente nesses estágios. No sub-17, é um ambiente mais formador. No sub-20, já é algo muito competitivo. E no profissional não preciso nem falar”.



. Impressões de Paulo Victor: “É um grande treinador, venho aprendendo muito com ele no dia a dia. Tive ótimas impressões dele em todas as convocações. É um cara muito tático, que foca muito no nosso mental. Sempre fala que precisamos estar aqui para ganhar. Foco nisso”.



. Expectativa para os amistosos: “Esperamos fazer ótimos jogos, desfrutar ao máximo de toda a estrutura que a CBF nos proporciona. Se Deus quiser, vamos sair com as vitórias”.