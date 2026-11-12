Substituído diante do Grêmio, Ayrton Lucas não preocupa Jardim - Gilvan de Souza / Flamengo

Substituído diante do Grêmio, Ayrton Lucas não preocupa JardimGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/11/2026 15:56 | Atualizado 12/11/2026 15:59

Com o desejo de contratar Douglas Santos, de 32 anos, titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o Flamengo pode negociar o lateral-esquerdo Ayrton Lucas na virada do ano. As informações foram dadas pelo portal "GE".

O jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim do ano e seu valor de mercado já esteve mais alto. O desejo do Flamengo de contar com o atleta do Zenit, da Rússia, pode acelerar a transferência de Ayrton.

Ayrton Lucas chegou ao Flamengo em 2022 por empréstimo junto ao Spartak Moscou, da Rússia. Na sua primeira temporada, o lateral foi importante nos títulos da Libertadores e do Brasileiro. Acabou sendo comprado em dezembro do mesmo ano por 7 milhões de euros (cerca de R$ 39,6 milhões na época).

Na temporada seguinte, Ayrton Lucas continuou bem e foi titular deixando Filipe Luís no banco de reservas. O ídolo do Flamengo e atual técnico do Monaco afirmou que encerrou sua carreira por causa dos méritos do lateral naquele momento.

Porém, nas temporadas seguintes, Ayrton Lucas oscilou bastante e acabou não desenvolvendo em muitos momentos o futebol esperado. Na segunda metade de 2024, Alex Sandro chegou ao Flamengo, e o jogador acabou indo para o banco de reservas.

No total, Ayrton Lucas conquistou até o momento nove títulos do Flamengo, sendo duas Libertadores, um Brasileiro e duas Copas do Brasil como os principais.

Em relação a Douglas Santos, o lateral passou por clubes importantes como Náutico, Atlético-MG, Granada, da Espanha, Udinese, da Itália, Hamburgo, da Alemanha, antes de chegar ao Zenit. O clube russo desembolsou 15 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões na cotação da época) ao Hamburgo, da Alemanha, em julho de 2019.

O seu ápice no futebol veio na convocação de Carlo Ancelotti para disputar a última Copa do Mundo. Ele foi titular nos cinco jogos que a seleção brasileira disputou. Depois da competição, seguiu sendo convocado. Com contrato até junho do ano que vem, o brasileiro falou sobre o interesse do Flamengo em entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), em Singapura, onde está reunido com a delegação da Seleção para os amistosos da atual Data Fifa.

"O Flamengo sempre vinha conversando com o meu empresário, perguntando e tal. Minha família e parentes são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam: 'E aí? Vai voltar agora mesmo?' Eu falo que deixo com o Senhor. Se ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para que eu possa entender o momento certo e entender o momento de voltar", disse.