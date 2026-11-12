Lucas Furtado deixou o Flamengo no meio de 2025 - Divulgação/Flamengo

Lucas Furtado deixou o Flamengo no meio de 2025Divulgação/Flamengo

Publicado 12/11/2026 14:22

Flamengo acompanha com interesse a negociação entre Nice, da França, e Vitória de Guimarães, de Portugal, por Lucas Furtado. O clube francês quer contratar o jovem goleiro de 21 anos e, caso os portugueses aceitem vendê-lo, o Rubro-Negro terá direito a 50% do valor.

Bicampeão da Libertadores Sub-20, Lucas Furtado está em Portugal há pouco mais de um ano. Sem espaço, ele foi liberado pelo Flamengo seis meses antes do fim de seu contrato.



Para não perdê-lo de graça no fim de 2025, a diretoria fez um acordo com o Vitória de Guimarães para manter metade dos direitos econômicos do jogador, justamente contando com uma venda futura.



A negociação, confirmada pela imprensa portuguesa, ainda depende de acordo entre as partes. Afinal, o goleiro ainda tem contrato até junho de 2028 e se firmou como titular nesta temporada.



Como está Lucas Furtado em Portugal



Após um início difícil, com uma lesão que o atrapalhou justamente na estreia pela equipe B do Vitória de Guimarães. Com a adaptação atrasada, ficou no banco de reservas e só passou a ter oportunidades nesta temporada.



Lucas Furtado somou três partidas pela equipe que disputa a terceira divisão portuguesa, até estrear pelo time principal, na Taça de Portugal, em triunfo por 1 a 0, sobre o ACDR Lamelas.



Ele ainda foi titular nas três últimas partidas pelo Campeonato Português, e conseguiu um feito relevante: tornou-se o primeiro desde 2000 a não sofrer gols nas três primeiras vezes em que jogou pelo Vitória de Guimarães.



Perda de espaço no Flamengo



Lucas Furtado foi destaque na conquista da Libertadores Sub-20 de 2025, quando brilhou na final contra o Palmeiras, ao pegar duas cobranças de pênalti. No ano anterior, também foi importante, principalmente na decisão contra o Boca Juniors, quando o Flamengo venceu por 2 a 1.



Apesar do desempenho, o goleiro perdeu espaço na equipe sub-20 para Léo Nannetti, que disputou o Intercontinental da categoria. Diante da situação no clube, houve impasse em relação à renovação de contrato, o que motivou o Rubro-Negro a liberá-lo antes do fim do vínculo.

Essa não é a primeira vez que a diretoria faz esse tipo de negociação em relação a alguma promessa da base que estourou a idade dos juniores e não está nos planos para os profissionais.