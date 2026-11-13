Vini Jr e Wesley conversam com Douglas Santos sobre o Flamengo - Reprodução de TV/TNT Sports

Vini Jr e Wesley conversam com Douglas Santos sobre o FlamengoReprodução de TV/TNT Sports

Publicado 13/11/2026 11:19

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Em tom de brincadeira, os dois jogadores revelados no Ninho do Urubu fizeram 'pressão' no companheiro de seleção brasileira em frente à imprensa. Ao entrar em campo para o treino desta sexta-feira (13), em Singapura, Vini Jr foi flagrado falando baixo: "Vai para o Flamengo, Flamengo pô". Em tom de brincadeira, os dois jogadores revelados no Ninho do Urubu. Ao entrar em campo para o treino desta sexta-feira (13), em Singapura, Vini Jr foi flagrado falando baixo: "Vai para o Flamengo, Flamengo pô".

Já Wesley foi mais incisivo ao dizer para os jornalistas: "Ele vai para o Flamengo, já estou falando com ele". Douglas Santos apenas continua andando e sorri.



A situação contratual de Douglas Santos



O lateral-esquerdo ainda tem mais uma temporada de contrato com o Zenit e pode ficar livre a partir de junho de 2027. Há a possibilidade, entretanto, de uma renovação por metas estabelecidas em contrato.



Aos 32 anos, ele ainda avalia o futuro, mas não descarta jogar pelo Flamengo. A partir de janeiro, inclusive, poderá assinar um pré-contrato com um novo clube. Uma liberação antecipada também não está descartada, mas é mais difícil pois precisaria haver negociação com os russos, que não costumam facilitar.



"O Flamengo sempre vinha conversando com o meu empresário, perguntando e tal. Minha família e parentes são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam: 'E aí? Vai voltar agora mesmo?' Eu falo que deixo com o Senhor. Se ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para que eu possa entender o momento certo e entender o momento de voltar", disse Douglas Santos nesta semana.



A lateral do Flamengo para 2027



O elenco rubro-negro conta atualmente com três opções para o lado esquerdo. Alex Sandro é o titular, mas vem enfrentando problemas físicos que o impedem de ter uma longa sequência de jogos aos 35 anos.



Ayrton Lucas, que não se firmou no Flamengo desde que chegou em 2022. Com altos e baixos, ele é cotado para ser negociado para abrir espaço para uma nova contratação para a lateral esquerda.

Seu reserva imediato é, que não se firmou no Flamengo desde que chegou em 2022. Com altos e baixos, elepara uma nova contratação para a lateral esquerda.

Os dois jogadores têm contrato até o fim de 2027. A terceira opção no setor é Johnny, das categorias de base, mas que não recebeu muitas oportunidades no time principal.