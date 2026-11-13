Titular do Fla, Alex Sandro está fora de ação desde 26 de outubro - Adriano Fontes / Flamengo

Titular do Fla, Alex Sandro está fora de ação desde 26 de outubroAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 13/11/2026 12:55

Flamengo ganhou uma boa notícia para a reta final da temporada. O lateral-esquerdo Alex Sandro, de 35 anos, se recuperou de um edema na coxa esquerda, foi reintegrado ao elenco e está à disposição do técnico Leonardo Jardim para o jogo contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Alex Sandro sofreu um edema na coxa esquerda durante a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2 , no último dia 26, no Maracanã. Na ocasião, o lateral-esquerdo deixou o campo com dores e foi substituído no intervalo por Ayrton Lucas. Foi a segunda lesão de Alex Sandro após a Copa do Mundo de 2026, que também ficou fora de combate entre 8 de agosto e 12 de setembro por causa de uma tendinite.

Contratado em agosto de 2024, Alex Sandro sempre foi considerado titular e homem de confiança dos técnicos. Um dos líderes do elenco, o lateral-esquerdo soma 87 jogos, um gol e duas assistências pelo Flamengo. Em 2026, atuou em 35 partidas e contribuiu apenas com uma assistência. O jogador se destaca, principalmente, pela sua capacidade defensiva.

Sem Alex Sandro, o técnico Leonardo Jardim utilizou Ayrton Lucas e Emerson Royal improvisado na posição nas vitórias sobre o Vasco por 4 a 1, no Nilton Santos, e diante do Grêmio por 3 a 1, no Maracanã. Com o retorno do lateral-esquerdo, o treinador aumenta as opções para o setor e volta a ter quase força máxima à disposição para a reta final do Brasileirão.

Lucas Paquetá ainda é dúvida

Na contramão da recuperação de Alex Sandro, o meia Lucas Paquetá ainda é dúvida para o próximo jogo do Flamengo. O jogador, de 29 anos, ainda se recupera de uma lesão considerada leve no joelho esquerdo, sofrida no clássico contra o Vasco, no Nilton Santos. O meio-campista está em fase de transição e tem alternado entre exercícios na academia e no campo com a preparação física.

O técnico Leonardo Jardim desejava contar tanto com Lucas Paquetá quanto com Alex Sandro durante a Data Fifa, com o intuito de ter pelo menos uma semana completa de atividades para recuperá-los. Ambos, porém, ficaram fora do jogo-treino contra o Serrano, da terceira divisão do Carioca, na última quarta-feira (11). O lateral-esquerdo, no entanto, retornou dois dias depois.