Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 13/11/2026 14:20

Alessandro Brito foi contrato por John Textor em 2022, no início da SAF do Botafogo. Por lá, chegou como head scout e ajudou a montar o time campeão da Libertadores do Brasileirão em 2024. Um ano depois, assumiu como diretor de gestão esportiva até deixar o clube carioca em maio para ir para o clube inglês.

Outro nome que já foi avaliado pelo Flamengo é o de Edu Gaspar. Entre 2025 e 2026, o brasileiro foi diretor global do Nottingham Forest, da Inglaterra, que faz parte da rede de clubes gerida pelo empresário grego Evangelos Marinakis. Em setembro deste ano, ele assumiu como integrante do conselho diretor do Levski Sofia, da Bulgária. Atualmente, além do cargo no time búlgaro, ele é assessor de gestão do Northampton Town, da 4ª divisão inglesa, que tem Alexandre Pato como acionista.

O espanhol José María Gallego, acionista, empresário e conselheiro do Real Betis, também está no radar. Ao contrário do brasileiro, ele já iniciou conversas com o Rubro-Negro há cerca de três semanas. Porém, as tratativas esfriaram nos últimos dias, enquanto o presidente Bap busca informações sobre o candidato.

Uma solução caseira também está sendo considerada pelo Flamengo. Alfredo Almeida, português que chegou ao clube indicado por José Boto em 2025 e é gerente das categorias de base desde julho, nutre expectativas de ser promovido e aparece como interessado caso a vaga realmente apareça.

Contratado em 2025, José Boto teve um ano turbulento, mesmo com os títulos do Brasileirão e Libertadores. Em 2026, porém, não tem o título da competição continental para amenizar a situação. Nem mesmo uma possível conquista do torneio nacional pode mudar o cenário. O dirigente português sofre com rejeição pelo processo de demissão de Filipe Luís e renovações dos jogadores.

Desde que chegou ao Flamengo, o português não fez questão de ser uma figura bem-quista. Com isso, José Boto é apontado como grosseiro e possui uma relação distante com os jogadores. Há crítica, principalmente, porque o dirigente não assume responsabilidade em momentos de dificuldades. No caso mais recente, ele não apareceu após a eliminação na semifinal da Libertadores.

José Boto quase deixou o Flamengo no início deste ano, mas o presidente Luiz Eduardo Baptista decidiu mantê-lo por causa do sucesso do time dentro de campo em 2025. Bap, inclusive, foi um dos principais incentivadores da contratação do dirigente português. Porém, como o desgaste com jogadores e funcionários aumentou em 2026, não há garantia de permanência para a próxima temporada.

Além disso, a saída de Andrii Fedchenkov pode indicar o fim da trajetória de José Boto no Flamengo. O chefe de scouting, contratado pelo português, tem acordo com o Liverpool, da Inglaterra, e deixará o Rubro-Negro no final deste ano. Boto, portanto, perderá um dos seus aliados no departamento de futebol e, com isso, o setor passará por mudanças.