Flamengo tenta contratação de Léo Erig, do Operário-PR - Reprodução / Instagram @leo_erig

Flamengo tenta contratação de Léo Erig, do Operário-PRReprodução / Instagram @leo_erig

Publicado 13/11/2026 17:52 | Atualizado 13/11/2026 18:36

Em busca da contratação de Léo Erig, uma das principais promessas da Série B do Brasileirão, o Flamengo apresentou oferta ao Operário-PR, mas foi recusado. O Mais Querido já havia procurado a equipe na última semana, após o atacante viralizar com golaço de bicicleta contra o Sport. Agora, a proposta oficial do clube carioca não atingiu valor ideal para o time paranaense, segundo o jornalista Venê Casagrande.

A apuração diz que, não só o Operário recusou a investida, como o próprio jogador não se animou com o projeto do Flamengo. Isto, pois em primeiro momento ele teria que voltar a jogar pela categoria sub-20, depois de já ter sido promovido para o time profissional em seu clube formador. Neste ano, o atacante disputou quatro partidas, sendo três saindo do banco e uma como titular, e anotou um gol.

Entenda o modelo da proposta do Flamengo



Nesta semana, o Rubro-Negro tentou a contratação de Léo Erig através de oferta de empréstimo com opção de compra. O que incomodou o Operário na proposta foi o valor oferecido para a possível contratação em definitivo, considerado abaixo do aceitável para negociar o atleta. Com isso, as negociações enfrentam impasse e um desfecho positivo parece distante de acontecer.

Como foi o primeiro contato do Rubro-Negro?

Antes de apresentar proposta oficial, o Flamengo entrou em contato com o Operário. A tratativa aconteceu na última semana, quando Léo Erig marcou golaço de bicicleta na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, no Estádio Germano Krüger, no Paraná, pela 37ª rodada da Série B. O belo gol acelerou as tratativas, mas o atleta já fazia parte do banco de dados da equipe responsável por mapear o mercado para o Sub-20 do Mais Querido.

Rubro-Negro ligou para os empresários do atleta a fim de manifestar o interesse. Além disso, entrou em contato com a diretoria do Operário, para buscar informações sobre valores, segundo Júnior Bueno, diretor de futebol profissional do clube paranaense. "Somente consulta (do Flamengo). Não. Oficialmente nada", confirmou, ao ser questionado sobre possível oferta.

Léo Erig tem longo vínculo com o Operário

Atacante de 19 anos, Léo Erig tem contrato com o clube até dezembro de 2028, com multa rescisória na casa de 1 milhão de euros (R$ 6,23 milhões). Este é o primeiro vínculo profissional do jogador, assinado em outubro deste ano, período em ele que passou a receber oportunidades com o técnico Alberto Valentim no time principal.