Flamengo tenta contratação de Léo Erig, do Operário-PRReprodução / Instagram @leo_erig
Operário recusa proposta do Flamengo por jovem atacante
Rubro-Negro tenta acertar com o jogador, que é uma das grandes joias da segunda divisão nacional e vive ascensão no clube paranaense
Entenda o modelo da proposta do Flamengo
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