Pedro Morisco é alvo do Flamengo - Rafael Ribeiro / CBF

Pedro Morisco é alvo do FlamengoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2026 17:30

Destaque do Coritiba e escolhido para ser titular da seleção brasileira no amistoso contra o Japão, neste sábado (14), em Singapura, o goleiro Pedro Morisco entrou no radar de diversos times da Europa e do futebol brasileiro. Entre os principais interessados está o Flamengo , que busca uma reposição para Rossi, com potencial para a assumir a titularidade, de acordo com o "ge".

O Flamengo, porém, terá uma forte concorrência. Pedro Morisco está no radar de diversos times da Europa, como Juventus e Atalanta, da Itália, além de equipes da Alemanha, Espanha e Inglaterra. Já entre os clubes brasileiros, Bahia, Bragantino e Palmeiras também fizeram sondagens e podem acirrar a disputa. Ainda não há nenhuma proposta oficial pelo goleiro.

Pedro Morisco tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2027 e não deve renovar. O Coritiba entende que será difícil segurá-lo para a próxima temporada e vê na próxima janela de transferências a última chance de negociá-lo. O clube paranaense já recusou propostas entre 7,5 milhões de euros (R$ 46,7 milhões) e 9 milhões de euros (R$ 56,1 milhões) pelo jogador.

O Coritiba vê em Pedro Morisco o potencial de realizar a maior negociação da história do clube. O recorde pertence ao atacante Igor Paixão, que foi negociado em 2022 com o Feyenoord, da Holanda, por cerca de 8 milhões de euros (R$ 41,6 milhões na cotação da época). No ano passado, o jogador foi negociado com o Olympique de Marselha, da França, por aproximadamente R$ 223 milhões.

Pedro Morisco foi o único goleiro a figurar nas duas listas do técnico Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026. O jovem, que é visto com potencial para se tornar dono da posição no futuro, impressionou o preparador de goleiros Taffarel, que destacou a sua qualidade e a sua atitude e personalidade durante o dia a dia com a seleção brasileira.

Revelado pelo Coritiba, Pedro Morisco estreou no profissional em novembro de 2023, no empate por 1 a 1 com o Botafogo, no Couto Pereira, pelo Brasileirão. Desde então, se consolidou como titular e foi um dos destaques do time paranaense na campanha do título da Série B de 2025. O jovem, de 22 anos, soma 113 jogos, sofreu 107 gols e passou 44 partidas sem ser vazado.