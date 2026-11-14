Arrascaeta em ação pelo Uruguai no amistoso com a Argentina, na BomboneraReprodução / X @Uruguay
Outro que apareceu entre os titulares foi o lateral-direito Varela, que permaneceu em campo até o fim do confronto. Agora, a dupla retornará ao Rubro-Negro para focar na reta final da temporada. Ambos conseguiram a liberação para voltar antecipadamente e, assim, não vão encarar a República Dominicana, terça-feira (17).
De la Cruz, que também foi convocado e não saiu do banco de reservas diante dos argentinos, permanecerá com a seleção. O próximo compromisso do time carioca será contra o Athletico-PR, quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Situação no Campeonato Brasileiro
Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada.
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