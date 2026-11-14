Arrascaeta em ação pelo Uruguai no amistoso com a Argentina, na Bombonera - Reprodução / X @Uruguay

Arrascaeta em ação pelo Uruguai no amistoso com a Argentina, na BomboneraReprodução / X @Uruguay

Publicado 14/11/2026 10:25

Camisa 10 do Flamengo , Arrascaeta brilhou na vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre a Argentina, na última sexta-feira (13), em amistoso realizado na Bombonera. O meia-atacante, que atuou por 76 minutos, deu assistência para o segundo gol da Celeste, marcado por Maxi Araújo. Antes, havia cobrado a falta que originou o primeiro tento – contra, de Balerdi.

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Outro que apareceu entre os titulares foi o lateral-direito Varela, que permaneceu em campo até o fim do confronto. Agora, a dupla retornará ao Rubro-Negro para focar na reta final da temporada. Ambos conseguiram a liberação para voltar antecipadamente e, assim, não vão encarar a República Dominicana, terça-feira (17).



De la Cruz, que também foi convocado e não saiu do banco de reservas diante dos argentinos, permanecerá com a seleção. O próximo compromisso do time carioca será contra o Athletico-PR, quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro que apareceu entre os titulares foi o lateral-direito Varela, que permaneceu em campo até o fim do confronto. Agora, a dupla retornará ao Rubro-Negro para focar na reta final da temporada. Ambos conseguiram a liberação para voltar antecipadamente e, assim, não vão encarar a República Dominicana, terça-feira (17).De la Cruz, que também foi convocado e não saiu do banco de reservas diante dos argentinos, permanecerá com a seleção. O próximo compromisso do time carioca será contra o Athletico-PR, quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Situação no Campeonato Brasileiro

O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 76 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 73. O Rubro-Negro tem duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (23 contra 21) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada.

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Flamengo tem calendário mais leve



Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras está vivo na briga por todos os títulos. No torneio continental, o Verdão enfrentará o Estudiantes na final, dia 28 de novembro. Já na competição nacional, terá pela frente o Grêmio na decisão, dia 6 de dezembro.

Os jogos que restam ao Flamengo em 2026

. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Os últimos jogos do Palmeiras em 2026

. Cruzeiro x Palmeiras (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Chapecoense x Palmeiras (24/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Estudiantes (28/11) - Final da Libertadores

. Palmeiras x Coritiba (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Grêmio x Palmeiras (6/12) - Final da Copa do Brasil