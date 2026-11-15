Danilo em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Danilo em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 15/11/2026 09:22

Zagueiro do Flamengo , Danilo vive expectativa para voltar a ficar à disposição no duelo com o Athletico-PR, quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele está fora de ação desde a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense , dia 11 de outubro.

Apesar da boa recuperação, não é certo que Danilo esteja disponível para encarar o Furacão, já que Leonardo Jardim prega cautela. O objetivo é que o zagueiro tenha o retorno mais seguro possível.

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Situação no Campeonato Brasileiro



O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 76 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 73. O Rubro-Negro tem duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (23 contra 21) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada.

Flamengo tem calendário mais tranquilo

Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras está vivo na briga por todos os títulos. No torneio continental, o Verdão enfrentará o Estudiantes na final, dia 28 de novembro. Já na competição nacional, terá pela frente o Grêmio na decisão, dia 6 de dezembro.

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Os jogos que restam ao Flamengo em 2026

. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Os últimos jogos do Palmeiras em 2026

. Cruzeiro x Palmeiras (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Chapecoense x Palmeiras (24/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Estudiantes (28/11) - Final da Libertadores

. Palmeiras x Coritiba (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Grêmio x Palmeiras (6/12) - Final da Copa do Brasil