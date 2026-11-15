Zagueiro do Flamengo, Danilo vive expectativa para voltar a ficar à disposição no duelo com o Athletico-PR, quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele está fora de ação desde a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, dia 11 de outubro.
O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 76 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 73. O Rubro-Negro tem duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (23 contra 21) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional.
Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada.
Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras está vivo na briga por todos os títulos. No torneio continental, o Verdão enfrentará o Estudiantes na final, dia 28 de novembro. Já na competição nacional, terá pela frente o Grêmio na decisão, dia 6 de dezembro.
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