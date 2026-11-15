Contratados pelo Mengão em 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique têm 18 títulos cada e receberam homenagens no aniversário rubro-negro - Paula Reis/Flamengo

Contratados pelo Mengão em 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique têm 18 títulos cada e receberam homenagens no aniversário rubro-negroPaula Reis/Flamengo

Publicado 15/11/2026 17:00

Flamengo celebrou neste domingo (15) seus 131 anos de história com homenagens e uma festa inesquecível na sede da Gávea. A cerimônia ficou marcada pela inauguração dos bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique, que eternizou dois dos maiores ídolos da história recente do clube. A festa contou com a presença de ilustre de Zico, do presidente Luiz Eduardo Baptistao, além dos próprios homenageados.

Produzidos pelo escultor Edu Santos, os bustos passam a integrar a sede social. Arrascaeta e Bruno Henrique se juntam a outros 12 nomes históricos do Flamengo que contam com bustos na Gávea: Adílio, Andrade, Júnior, Leandro, Lico, Marinho, Mozer, Nunes, Raul, Carlinhos Violino, Olivinha e José Agostinho Pereira da Cunha. Há ainda quatro estátuas: Zico, o remador Buck, o ex-presidente Gilberto Cardoso e o mascote urubu Samuca.

Contratado em 2019, Bruno Henrique se tornou o maior campeão de todos os tempos do Flamengo, ao lado de Arrascaeta, com 18 títulos. O atacante conquistou três Libertadores (2019, 2022 e 2025), três Brasileiros (2019, 2020 e 2025), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), seis Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026) e uma Recopa Sul Americana (2020).

"Vindo para cá, passou um filme na cabeça de estar recebendo uma homenagem tão grandiosa e estar marcado na história do clube. É para poucos. Tenho esse privilégio de estar recebendo essa homenagem. Espero que meus filhos e meus netos também possam ver o quanto pude contribuir aqui dentro no Flamengo. Muito feliz e desejo parabéns também para o nosso Mengão", disse Bruno Henrique.

Arrascaeta é o primeiro estrangeiro com busto no Flamengo

Com a homenagem, Arrascaeta faz história duplamente, tornando-se o primeiro jogador estrangeiro a receber um busto na Gávea. Há oito temporadas vestindo a camisa vermelha e preta, o camisa 10 construiu uma trajetória de conquistas inesquecíveis, gols decisivos e uma identificação profunda com a torcida, assim como Bruno Henrique.

"Primeiramente parabéns ao nosso Mengão por mais um ano de vida! É um orgulho muito grande fazer parte desta história. Vai ficar marcado pra mim, pra minha família. Vim do Uruguai muito novo, com muita humildade. Com certeza, é um dia muito especial e me torno cada vez mais flamenguista", disse Arrascaeta.

Além do recorde de títulos ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta é o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo com 108 gols e o gringo que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra (395 jogos). O meia uruguaio já é considerado por muitos torcedores como o maior estrangeiro da história do clube, superando nomes históricos como Bría, Benítez, Valido, Doval e Petkovic.