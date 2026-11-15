Internacional venceu o Flamengo e conquistou o título da Copa do Brasil femininaLuciana Vermell/CBF
Internacional vence Flamengo e conquista Copa do Brasil feminina
Gurias Coloradas voltaram a superar as Meninas da Gávea, neste domingo (15), e foram campeões da competição pela primeira vez na história
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