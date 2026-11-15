Internacional venceu o Flamengo e conquistou o título da Copa do Brasil feminina - Luciana Vermell/CBF

Internacional venceu o Flamengo e conquistou o título da Copa do Brasil femininaLuciana Vermell/CBF

Publicado 15/11/2026 19:00 | Atualizado 15/11/2026 19:15

Flamengo lutou, mas amargou o vice-campeonato da Copa do Brasil de futebol feminino. Em jogo animado, o Internacional venceu as Meninas da Gávea por 1 a 0, neste domingo (15), no Beira-Rio, e conquistaram o título inédito da competição. O gol da partida foi marcado por Pati Llanos, aos 13 minutos do segundo tempo, para a alegria dos mais de 20 mil presentes no estádio.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, o Internacional começou o jogo com uma vantagem confortável, mas não diminuiu o ritmo por causa disso. Diante de mais de 20 mil torcedores, as Gurias Coloradas começaram melhor e assustaram em jogadas de Valéria e Sole Jaimes. O Inter chegou a abrir o placar aos 31 minutos, mas o gol de Sole Jaimes foi anulado por impedimento.

O Flamengo, por sua vez, buscava sempre a veterana Cristiane. Porém, levou perigo mesmo em uma cabeçada de Núbia e em chute de Lucinara, ambos defendidos por Gabi Barbieri. Mas faltava algo a mais para o time carioca, que não conseguiu se encontrar em nenhum momento ao longo dos 180 minutos da decisão e foi facilmente derrotado pelo Internacional.

Após o empate sem gols no primeiro tempo, o jogo recomeçou animado. O Internacional manteve a postura de sair em velocidade e aproveitar os espaços. Precisando reagir, o Flamengo teve uma boa chance com Cristiane e perdeu a oportunidade de deixar a disputa em aberto. As Gurias Coloradas, porém, deram fim a qualquer reação rubro-negra aos 13 minutos, quando Pati Lllanos abriu o placar.



O gol do Internacional frustrou os planos do Flamengo e não interferiu muito no jogo. O time gaúcho passou a ficar menos com a bola, mas também não sofria. O Rubro-Negro ocupou mais espaço no campo ofensivo, mas não conseguia transformar o volume em chances claras. Cristiane chegou a marcar aos 45 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Djeni, em cobrança de falta, também assustou, mas não evitou a derrota.

Foi a 12ª edição da Copa do Brasil de futebol feminino. O Internacional entrou para o hall dos campeões com o título inédito. O Santos continua sendo o maior campeão com dois títulos, ao lado do São José-SP. Outros sete times já venceram pelo menos uma vez, incluindo o Palmeiras. O Flamengo, por sua vez, segue sem conquistar a competição e em busca do título inédito.