Joaquín Freitas em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Joaquín Freitas em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãDivulgação / Flamengo

Publicado 16/11/2026 09:28

Joaquín Freitas contou com a colaboração de outros jogadores estrangeiros na adaptação ao Flamengo . O atacante argentino, que chegou ao Rubro-Negro em setembro, ressaltou a importância dos gringos para que se sentisse mais à vontade no dia a dia.

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“Os gringos me ajudam bastante, dentro e fora do clube. Sou muito grato a eles. Desde o primeiro dia, se colocaram à disposição para me ajudar a me adaptar o mais rapidamente possível”, iniciou o jogador, em entrevista ao ‘Mengocast’, da ‘Flamengo TV’.



“Eu me dou bem com todo mundo. São todos muito gente boa. No dia a dia, fico mais com Rossi e os uruguaios, Arrascaeta, Varela e De la Cruz. Saúl também, que é espanhol”, complementou. “Os gringos me ajudam bastante, dentro e fora do clube. Sou muito grato a eles. Desde o primeiro dia, se colocaram à disposição para me ajudar a me adaptar o mais rapidamente possível”, iniciou o jogador, em entrevista ao ‘Mengocast’, da ‘Flamengo TV’.“Eu me dou bem com todo mundo. São todos muito gente boa. No dia a dia, fico mais com Rossi e os uruguaios, Arrascaeta, Varela e De la Cruz. Saúl também, que é espanhol”, complementou.

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O garoto de 19 anos relembrou como foi tomar a decisão de aceitar a proposta do clube carioca: “Quando apareceu a possibilidade de vir, foi muito difícil. Sou muito novo, nunca tinha vivido isso. Conversei com a minha família e com as pessoas mais próximas, que viram com bons olhos”.



“Estou muito contente. No começo, tinha um pouco de medo. Quando cheguei, vi a qualidade humana que temos aqui e fiquei muito mais tranquilo”, afirmou. O garoto de 19 anos relembrou como foi tomar a decisão de aceitar a proposta do clube carioca: “Quando apareceu a possibilidade de vir, foi muito difícil. Sou muito novo, nunca tinha vivido isso. Conversei com a minha família e com as pessoas mais próximas, que viram com bons olhos”.“Estou muito contente. No começo, tinha um pouco de medo. Quando cheguei, vi a qualidade humana que temos aqui e fiquei muito mais tranquilo”, afirmou.

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Desde que foi comprado ao River Plate, Joaquín Freitas busca conquistar espaço no Flamengo. Até aqui, deu uma assistência em dez jogos, nenhum entre os titulares. Desde que foi comprado ao River Plate, Joaquín Freitas busca conquistar espaço no Flamengo. Até aqui, deu uma assistência em dez jogos, nenhum entre os titulares.

Situação no Campeonato Brasileiro



O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 76 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 73. O Rubro-Negro tem duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (23 contra 21) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional.



Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada.

Flamengo tem calendário mais leve

Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras está vivo na briga por todos os títulos. No torneio continental, o Verdão enfrentará o Estudiantes na final, dia 28 de novembro. Já na competição nacional, terá pela frente o Grêmio na decisão, dia 6 de dezembro.

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Os jogos que restam ao Flamengo em 2026



. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro