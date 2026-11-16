Joaquín Freitas em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãDivulgação / Flamengo
“Os gringos me ajudam bastante, dentro e fora do clube. Sou muito grato a eles. Desde o primeiro dia, se colocaram à disposição para me ajudar a me adaptar o mais rapidamente possível”, iniciou o jogador, em entrevista ao ‘Mengocast’, da ‘Flamengo TV’.
“Eu me dou bem com todo mundo. São todos muito gente boa. No dia a dia, fico mais com Rossi e os uruguaios, Arrascaeta, Varela e De la Cruz. Saúl também, que é espanhol”, complementou.
O garoto de 19 anos relembrou como foi tomar a decisão de aceitar a proposta do clube carioca: “Quando apareceu a possibilidade de vir, foi muito difícil. Sou muito novo, nunca tinha vivido isso. Conversei com a minha família e com as pessoas mais próximas, que viram com bons olhos”.
“Estou muito contente. No começo, tinha um pouco de medo. Quando cheguei, vi a qualidade humana que temos aqui e fiquei muito mais tranquilo”, afirmou.
Desde que foi comprado ao River Plate, Joaquín Freitas busca conquistar espaço no Flamengo. Até aqui, deu uma assistência em dez jogos, nenhum entre os titulares.
Situação no Campeonato Brasileiro
Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada.
Flamengo tem calendário mais leve
Os jogos que restam ao Flamengo em 2026
. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Coritiba x Flamengo (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Chapecoense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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