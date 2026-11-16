Arrascaeta e Bruno Henrique estão na história do Flamengo e foram eternizados com dois bustos inaugurados no domingo (15), mas não querem parar por aí. Homenageados por tudo o que fizeram e conquistaram pelo clube desde 2019, os dois não se contentam com as glórias do passado e querem ampliar o recorde de títulos que possuem.
Com 18 conquistas celebradas até agora, os dois ídolos da torcida já olham para a oportunidade de chegar a 19 ainda nesta semana, com o Brasileirão de 2026. Para isso, o Rubro-Negro precisará vencer o Athletico-PR, na quarta-feira (18), no Maracanã, e o Palmeiras, no sábado, em São Paulo.
"É continuar o trabalho e elevar o nosso nível dentro do Flamengo. Sabemos que falta pouco para o ano terminar, então a gente vai dar a vida por esses jogos para conquistar o campeonato. Se Deus quiser, em dezembro a gente possa comemorar também", disse Bruno Henrique.
Para esse objetivo, Arrascaeta foi liberado mais cedo da seleção uruguaia - assim como Varela e De La Cruz - e participa dos treinos de preparação na semana decisiva.
"Agora acabou a Data Fifa com a seleção. A partir de agora é treinar com o grupo para fazermos um bom jogo e vencermos o Athletico no Maracanã. Restam quatro finais, então é passo a passo", avisou.
Os dois maiores vencedores com a camisa do Flamengo chegaram praticamente juntos, no início de 2019 e são os representantes da virada do clube. Foi a partir daquela temporada que o poderio financeiro fez prevalecer um período vencedor.
Com Arrascaeta e Bruno Henrique, foram três Libertadores (2019, 2022 e 2025), três Campeonatos Brasileiros (2019, 2020 e 2025), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas Rei ( 2020, 2021 e 2025), uma Recopa (2020) e seis Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026).
"Arrasca é um amigo. Desde 2019, ele e Gabriel me ligavam de vídeo para estar aqui. E eu vir para cá foi muito importante também, não só para mim, acho que para eles também. A gente construiu a amizade, já tinha amizade com o Gabi lá fora, mas a gente construiu uma família mesmo desde o início de quando a gente chegou, e por isso que a gente se tornou ídolo aqui no Flamengo", disse o atacante.
"Fico muito feliz por tudo o que eu fiz aqui e, claro, quero poder ajudar ainda mais".
Jogos que restam no Brasileirão
- Athletico-PR: na quarta-feira (18/11), no Maracanã, às 20h30
- Palmeiras: no sábado (21/11), no Nubank Parque, às 16h30
- Coritiba: no dia 29/11, no Couto Pereira, às 16h
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