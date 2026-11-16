Flamengo homenageou Arrascaeta e Bruno Henrique com bustos na Gávea - Paula Reis/Flamengo

Flamengo homenageou Arrascaeta e Bruno Henrique com bustos na GáveaPaula Reis/Flamengo

Publicado 16/11/2026 13:50 | Atualizado 16/11/2026 13:51

"Dois grandes campeoníssimos pelo Flamengo e que estarão sendo homenageados em vida e em atividade. Isso é algo que tem que ser destacado. Vem mais por aí. O público em geral vai ter a possibilidade de indicar quem serão os homenageados do ano que vem. Então, no aniversário de 132 anos do Flamengo, nós teremos outros homenageados com a participação do público", disse Bap.

O Flamengo ainda não explicou como será o processo de escolha, mas prometeu divulgar novas informações em breve. Porém, logo após o anúncio do presidente Bap, gritos por Gabigol entoaram na Gávea. O atacante, hoje no Santos, também fez parte da geração de Arrascaeta e Bruno Henrique. Assim como a dupla homenageada, ele também foi contratado em 2019 e se tornou um dos grandes ídolos da história recente do clube.

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Produzidos pelo escultor Edu Santos, os bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique passaram a integrar a sede social da Gávea e se juntaram a outros 12 nomes históricos do Flamengo: Adílio, Andrade, Júnior, Leandro, Lico, Marinho, Mozer, Nunes, Raul, Carlinhos Violino, Olivinha e José Agostinho Pereira da Cunha. Há ainda quatro estátuas: Zico, o remador Buck, o ex-presidente Gilberto Cardoso e o mascote urubu Samuca.

Contratado em 2019, Bruno Henrique se tornou o maior campeão de todos os tempos do Flamengo, ao lado de Arrascaeta, com 18 títulos. O atacante conquistou três Libertadores (2019, 2022 e 2025), três Brasileiros (2019, 2020 e 2025), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), seis Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026) e uma Recopa Sul Americana (2020).

Assim como Bruno Henrique, Arrascaeta também foi contratado em 2019. Com a homenagem, o uruguaio fez história duplamente, tornando-se o primeiro jogador estrangeiro a receber um busto na Gávea. Além dos 18 títulos, o meio-campista é o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo com 108 gols e o gringo que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra (395 jogos).

Apesar do nome de Gabigol ganhar força entre os torcedores, ele não é o único cogitado. Nomes como Filipe Luís, Everton Ribeiro e Diego Ribas, que também fizeram parte da geração de 2019, também foram lembrados pelos torcedores nas redes sociais. Outros jogadores mais antigos, como Adriano, Athirson e Ronaldinho não ficaram para trás e foram citados pelos rubro-negros.