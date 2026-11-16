Flamengo homenageou Arrascaeta e Bruno Henrique com bustos na GáveaPaula Reis/Flamengo
Flamengo fará novos bustos e definirá homenageados por votação popular
Após eternizar Arrascaeta e Bruno Henrique, presidente Luiz Eduardo Baptista prometeu repetir a dose em 2027 e deixará escolha com a Nação
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Arrascaeta e Bruno Henrique estão perto de ampliar recorde no Flamengo
Homenageados no domingo, meia e atacante vivem a expectativa de conquistar mais um título pelo Rubro-Negro ainda nesta semana
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Gurias Coloradas voltaram a superar as Meninas da Gávea, neste domingo (15), e foram campeões da competição pela primeira vez na história
Flamengo celebra 131 anos e eterniza Arrascaeta e Bruno Henrique
No aniversário do clube, Rubro-Negro inaugura bustos de dois dos maiores ídolos da história recente em cerimônia emocionante na Gávea
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