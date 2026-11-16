Lucas Paquetá durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá durante treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/11/2026 14:50

Flamengo pode ter um reforço importante para enfrentar o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O meia Lucas Paquetá se recuperou da lesão no joelho esquerdo e participou da atividade desta segunda (16), no Ninho do Urubu, segundo o "ge". A presença na lista de relacionados, porém, depende da avaliação da comissão técnica.

Lucas Paquetá estava em fase de transição e já estava treinando em campo, mas separado do elenco. O meia foi liberado para participar das atividades nesta segunda e, agora, tem apenas mais um treino com bola para tentar convencer o técnico Leonardo Jardim que tem condições de jogo. O treinador português tem o costume de só levar jogadores vindo de inatividades após uma boa quantidade de treinos.

O meia não cumpriu a previsão do técnico de voltar a treinar entre os dias 10 e 12 de novembro, como ocorreu com Alex Sandro . O lateral-esquerdo, de 35 anos, se recuperou de um edema muscular na coxa esquerda e foi reintegrado ao elenco na última sexta-feira (13). O jogador não participou do jogo-treino contra o Serrano, da terceira divisão do Carioca, na última quarta (11), mas foi a campo dois dias depois.

Lucas Paquetá sofreu uma lesão considerada leve no joelho esquerdo, na goleada por 4 a 1 no clássico contra o Vasco, no Nilton Santos, no último dia 29, pela 33ª rodada do Brasileirão. O meia, portanto, desfalcou o time na vitória sobre o Grêmio por 3 a 1, no Maracanã, em 4 de novembro, mas teve o período da Data Fifa para se recuperar e voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

Caso não seja relacionado para o jogo contra o Athletico-PR, Lucas Paquetá deve ficar à disposição para a partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (21), às 16h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. Se o Flamengo vencer os próximos dois jogos, será campeão brasileiro pela 10ª vez na história. A expectativa da comissão técnica é ter força máxima para o duelo contra os paulistas.

O único desfalque do Flamengo é o zagueiro Danilo. O jogador, de 35 anos, sofreu duas fraturas na mandíbula após choque com o goleiro Fábio na vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, em 11 de outubro, no Maracanã, pelo Brasileirão, e passou por cirurgia no dia seguinte. O defensor já voltou a treinar em campo utilizando uma máscara de proteção na região lesionada , criada pelo próprio clube.