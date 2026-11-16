Matías Viña é o novo lateral-esquerdo do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Matías Viña é o novo lateral-esquerdo do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 16/11/2026 16:03

O Cruzeiro quer seguir com Matías Viña na próxima temporada. O clube mineiro iniciou conversas com o Flamengo para contratar em definitivo o lateral-esquerdo uruguaio, que está emprestado à Raposa até o fim de 2026. A informação foi antecipada pelo repórter Adroaldo Leal, da "Rádio Fã".

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O contrato de empréstimo prevê uma opção de compra de 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 23 milhões na cotação atual. Mesmo assim, os clubes ainda vão discutir os valores e as condições de pagamento para fechar a transferência.

O contrato de empréstimo prevê uma opção de compra de 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 23 milhões na cotação atual. Mesmo assim, os clubes ainda vão discutir os valores e as condições de pagamento para fechar a transferência.

Aval de Artur Jorge

O uruguaio agradou à comissão técnica desde que chegou à Toca da Raposa, e a permanência tem o aval do técnico Artur Jorge. Além disso, o bom relacionamento entre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e a diretoria do Flamengo é visto como um facilitador para o acordo.

Do lado rubro-negro, a tendência é não criar obstáculos. Viña tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028, mas perdeu espaço no clube carioca, onde ficou atrás de Ayrton Lucas e, depois, de Alex Sandro na disputa pela lateral esquerda.



Pouco tempo em campo

Viña chegou ao Cruzeiro em setembro, no último dia da janela de transferências, depois de uma passagem sem destaque pelo River Plate. Na Argentina, disputou apenas 14 partidas, chegou a treinar com a equipe B e teve o empréstimo encerrado antes do previsto.

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Em Belo Horizonte, o lateral entrou em campo quatro vezes, todas saindo do banco de reservas. No último jogo, contra o Bahia, chegou a ser improvisado na zaga depois que Fabrício Bruno se machucou, aos quatro minutos do primeiro tempo.



A necessidade de reforçar o setor pesa na decisão. Atualmente, Villalba ocupa a lateral esquerda, enquanto os laterais-direitos Fagner e William estão perto do fim de seus contratos com o clube.

Em Belo Horizonte, o lateral entrou em campo quatro vezes, todas saindo do banco de reservas. No último jogo, contra o Bahia, chegou a ser improvisado na zaga depois que Fabrício Bruno se machucou, aos quatro minutos do primeiro tempo.A necessidade de reforçar o setor pesa na decisão. Atualmente, Villalba ocupa a lateral esquerda, enquanto os laterais-direitos Fagner e William estão perto do fim de seus contratos com o clube.

Próximos passos

O empréstimo de Viña ao Cruzeiro foi anunciado em 11 de setembro e tem duração curta, de pouco mais de três meses, até o fim desta temporada. Pelo acordo, a transferência definitiva pode ser concretizada em janeiro, caso as diretorias cheguem a um entendimento. Se não houver acerto, o lateral volta ao Flamengo, que é dono dos direitos do jogador até o fim de 2028, e o clube carioca terá de buscar um novo destino para o uruguaio, que não está nos planos do técnico Leonardo Jardim.

Trajetória do uruguaio

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Viña chegou ao Brasil em 2020 para defender o Palmeiras. Titular absoluto, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil logo na primeira temporada e, em agosto de 2021, foi vendido à Roma por 13 milhões de euros.



Na Itália, o lateral não se firmou e chegou a ser emprestado ao Sassuolo. Em janeiro de 2024, o Flamengo pagou 8 milhões de euros para trazê-lo de volta ao futebol brasileiro, mas o investimento não teve o retorno esperado. Agora, a venda ao Cruzeiro permitiria ao Rubro-Negro recuperar parte do valor.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza