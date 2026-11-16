CT do Flamengo terá um campo a mais em 2027Dudu Coimbra / Flamengo
CT do Flamengo terá mais um campo para a equipe profissional em 2027
Centro de treinamento passa por ampliação e ganhará um novo espaço para as atividades do elenco principal na próxima temporada
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