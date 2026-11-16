CT do Flamengo terá um campo a mais em 2027 - Dudu Coimbra / Flamengo

CT do Flamengo terá um campo a mais em 2027Dudu Coimbra / Flamengo

Publicado 16/11/2026 16:50 | Atualizado 16/11/2026 16:58

Um dos principais centros de treinamento do futebol brasileiro, o CT George Helal ganhou uma ampliação para a próxima temporada. A partir de janeiro de 2027, os jogadores da equipe profissional do Flamengo passarão a ter quatro campos à disposição exclusivamente para os treinos. Atualmente o time utiliza três gramados para as atividades. Este será o 12º campo do local, sendo que dois são sintéticos e de tamanho reduzido.

Na última semana, o Flamengo iniciou o plantio do gramado, com a fixação dos rolos que foram plantados em uma fazenda em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e transportado até o Ninho do Urubu. A grama do novo campo é a Celebration Hybrid, exatamente a mesma que o Maracanã terá no ano que vem, e que foi plantada no mesmo local administrado pela empresa Itograss.

O processo começou com uma sub-base, depois a drenagem, seguida da camada de brida e de areia. Por fim, o sistema de irrigação e o gramado. Tudo foi realizado dentro do prazo estipulado pelo Flamengo. A grama e a técnica são as mesmas utilizadas por 15 dos 16 estádios que receberam partidas da Copa do Mundo de 2026, e segue o conjunto de diretrizes, manuais e orientações técnicas fornecidas pela Fifa.

"A grama do novo campo é a Celebration Hybrid, exatamente a mesma que o Maracanã terá no ano que vem. Inclusive foi plantada nas mesmas fazendas da Itograss, no interior paulista e em Saquarema. O campo tem tudo de mais moderno. O projeto e a construção seguem o padrão Fifa Guidance, que vem a ser as orientações que a entidade fornece para diversas situações", disse Leandro Leme, diretor do centro de treinamento.

O 12º campo, que ocupa um terreno colado ao CT, foi adquirido este ano pelo Flamengo. A obra começou em fevereiro e ficará pronta a partir de janeiro de 2027. Em paralelo a isso, o Rubro-Negro também constrói um miniestádio no Ninho do Urubu para receber jogos da base. A previsão da conclusão da construção é para abril de 2028. O local terá capacidade para 4.500 pessoas.

O Flamengo aguarda a liberação de uma verba de lei de incentivo para finalizar a construção. Em janeiro deste ano, o clube enviou o projeto para a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de arrecadar mais de R$ 8 milhões. para concluir o miniestádio. O miniestádio está sendo construído do lado direito logo após o portão de entrada, ainda no início do CT do Ninho do Urubu.