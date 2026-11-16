Plata em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Plata em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/11/2026 16:36 | Atualizado 16/11/2026 16:39

O atacante do Flamengo, Gonzalo Plata, de 26 anos, foi cortado da seleção do Equador por causa de "problemas pessoais". Ele entrou em campo no amistoso contra a Costa Rica, na última sexta-feira (13), mas ficará de fora do duelo contra o México na próxima terça-feira (17), às 20h30 (de Brasília).

Plata fez parte da seleção do Equador na Copa do Mundo. O atacante do Flamengo anotou um dos gols na vitória sobre a Alemanha por 2 a 1 na fase de grupos, que classificou a equipe para a segunda fase do torneio. Posteriormente, os sul-americanos perderam para o México e acabaram eliminados.

Gonzalo Plata está no Flamengo desde meados de 2024, quando foi comprado ao Al-Sadd, do Catar. De lá para cá, fez 11 gols e deu 14 assistências em 110 jogos. Recentemente, esteve perto de ser vendido ao Dínamo de Moscou, da Rússia, mas a transferência acabou não acontecendo por problema nos exames médicos.

A situação aconteceu em setembro deste ano. Na ocasião, além de Plata, o atacante do Botafogo, Matheus Martins, também viveu imbróglio semelhante no mesmo clube. O equatoriano desabafou.

“Foram dias complicados, porque estava esperando que alguma coisa se resolvesse. Mas estou feliz, de volta. Como todos estão vendo, joguei, não tenho nenhuma dor, não tenho nada. Não sei o que eles inventaram, mas estou muito bem. Estou com o grupo aqui que sempre me abraça e me dá carinho. Minha volta foi muito boa”, disse.

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, criticou a decisão dos russos, mas acabou comemorando o retorno do atacante para fortalecer o elenco rubro-negro.

"Ainda não consigo explicar o que os russos fizeram. Só dizemos que o Plata é muito bem-vindo, nós nunca quisemos que ele saísse. Houve uma proposta que era muito vantajosa para o Plata e nós aceitamos mediante algumas condições. Agora eles melaram o negócio. Essa parte está com o nosso departamento jurídico. Mas ele é muito bem-vindo, estamos a espera dele para reforçar ainda mais a equipe, que já é forte", disse.

O português também contou que os cariocas iriam lidar com a situação por meio do departamento jurídico e encerrou o assunto.

"(O Dínamo) Só disse que, por vários motivos, não levaria a operação à frente. Essa parte está toda com nosso departamento jurídico. Isto é um abre olhos para os clubes brasileiros também verem com quem fazem negócios e para os agentes que levam os jogadores para esse tipo de clubes", concluiu.