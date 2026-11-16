Plata em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Plata é cortado pela seleção do Equador por 'motivos pessoais'
Atacante, de 26 anos, entrou em campo em 40 partidas, anotou quatro gols e deu quatro assistências pelo Rubro-Negro no ano
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Cruzeiro negocia com o Flamengo para manter Viña em 2027
Clube mineiro iniciou conversas para ficar com o lateral, que chegou por empréstimo em setembro com opção de compra de R$ 23 milhões
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Meia participou de atividade nesta segunda-feira (16), no Ninho de Urubu, e tem chance de jogar contra o Athletico-PR, no Maracanã
Flamengo fará novos bustos e definirá homenageados por votação popular
Após eternizar Arrascaeta e Bruno Henrique, presidente Luiz Eduardo Baptista prometeu repetir a dose em 2027 e deixará escolha com a Nação
Arrascaeta e Bruno Henrique estão perto de ampliar recorde no Flamengo
Homenageados no domingo, meia e atacante vivem a expectativa de conquistar mais um título pelo Rubro-Negro ainda nesta semana
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Em momento ruim no Real Madrid, atacante está na torcida para que o Rubro-Negro conquiste o título do Campeonato Brasileiro
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