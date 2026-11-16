Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/11/2026 22:35 | Atualizado 17/11/2026 11:20

Com palavras fortes e o anúncio do rompimento oficial com a casa de apostas e patrocinadora master Betano , o Flamengo divulgou o planejamento financeiro para 2027 nesta segunda-feira (16). Em nota oficial, o Mais Querido detalhou a proposta enviada ao Conselho de Administração e prometeu orçamento "responsável", que preserve a saúde financeira do clube.

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"O Flamengo recebeu comunicado da Betano informando a suspensão do contrato de patrocínio até 31 de março de 2027 ou até que a Medida Provisória nº 1.394/2026 seja revogada, suspensa ou extinta, o que ocorrer primeiro", comunicou o clube, sobre o fim do vínculo com a casa de apostas, que renderia mais R$ 600 milhões em receitas contratadas para os próximos dois anos.



O "novo contexto" citado pelo Rubro-Negro no texto faz referência à Medida Provisória que determinou o fim das bets no Brasil. Com este movimento, não só o Flamengo como os demais clubes do Brasileirão tiveram que remover o patrocínio de casas de apostas dos uniformes. Agora, aos poucos, as equipes têm rompido oficialmente com estas empresas, como anunciou o Mais Querido em relação à patrocinadora master.

"Nos últimos anos, o Estado brasileiro autorizou, regulamentou, tributou e fiscalizou o mercado de apostas esportivas. Com base nesse arcabouço legal, empresas, clubes, federações e entidades esportivas celebraram contratos legítimos e assumiram compromissos de longo prazo", diz outro trecho do comunicado, em referência à ilegalidade das casas de apostas no país.



No decorrer do pronunciamento, o Mais Querido aponta que o fim das bets tem impacto além do fim dos patrocínios, alegando que as empresas do ramo investiram, direta e indiretamente, R$ 2,5 bilhões por ano nos clubes brasileiros. Este valor se divide em contratos individuais com os times, mas também em direitos de transmissão e incentivo a competições.

Em seguida, a crítica ao "impacto" da decisão governamental se expande ao esporte olímpico e paralímpico, que "também perde uma importante fonte de financiamento prevista na legislação", como diz outra parte do texto. Estimativas do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), citadas no pronunciamento, apontam redução de R$ 2,6 bilhões nos recursos destinados a estas modalidades até o fim de 2027.

"Portanto, não se trata apenas da retirada de uma categoria de patrocinadores. Trata-se da retirada imediata de bilhões de reais de uma cadeia que assumiu compromissos de longo prazo amparada pelas regras então vigentes", concluiu o clube, citando também os riscos que a competitividade internacional do futebol brasileiro corre com o fim das casas de apostas.

A Betano também divulgou uma nota oficial abordado o fim da parceira com o clube carioca.

"A Betano anuncia a suspensão de seu patrocínio ao Flamengo diante da continuidade das incertezas sobre o setor de apostas de quota fixa e da ausência de uma definição sobre a Medida Provisória 1.394/2026.



Desde a publicação da medida, no dia 25 de setembro, a empresa vem adequando sua operação à nova realidade imposta ao mercado legal e regulamentado, com foco na preservação dos empregos e na manutenção de seus compromissos com projetos sociais e com o Clube.



Mesmo impossibilitada de exibir sua marca nos uniformes e de utilizar comercialmente os ativos previstos no acordo, a Betano buscou preservar o patrocínio pelo maior tempo possível, reconhecendo a importância desse investimento para o futebol, para os esportes olímpicos e para os profissionais envolvidos nessas atividades.



O prolongamento desse cenário, entretanto, levou a empresa à decisão de suspender o patrocínio até que haja uma definição sobre as condições de funcionamento do setor.



A Betano reafirma seu respeito pelo Flamengo, seus atletas, profissionais e torcedores, e segue comprometida com o Brasil e com a construção de um mercado responsável, regulado e seguro", disse a empresa.