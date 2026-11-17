Presidente da CBF, Samir Xaud - Érica Martin/Agência O Dia

Presidente da CBF, Samir XaudÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 17/11/2026 11:15

A partida entre Palmeiras e Flamengo , neste sábado (21), que será disputada em São Paulo, tem causado uma enorme apreensão na CBF. O motivo tem a ver com a arbitragem. A entidade tem tido dificuldades para definir o árbitro ideal para comandar a partida.

Os dois clubes, que vivem a principal rivalidade do momento no futebol brasileiro por serem as equipes que vem conquistando os maiores títulos nos últimos anos, têm como marca pressionar a arbitragem. Por conta disso, a entidade sabe dos riscos de escolher qualquer nome para a partida.

De acordo com informações do portal "UOL", existem dois grandes favoritos: Rodrigo José Ferreira de Lima, que representa a federação de Pernambuco, e Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Além deles, Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, corre por fora.

A CBF tem avaliado critérios técnicos, restrições geográficas e o histórico de polêmica com os dois clubes. Com isso, Wilson Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel, que viveram momentos de tensão com os paulistas recentemente estão fora. Além da dupla, Anderson Daronco e Rafael Klein, que foram escalados para os jogos de Flamengo e Palmeiras na rodada anterior também não serão utilizados.

Recentemente, José Boto, já se pronunciou contra a escalação de Daronco na partida entre Cruzeiro e Palmeiras, que irá acontecer nesta quarta-feira (18), em Belo Horizonte, às 20h30 (de Brasília).

"Não basta que a mulher de César seja honesta, é preciso que ela pareça honesta", afirmou o dirigente em post nas redes sociais.

Nos bastidores, o Palmeiras considera irônica a ideia de Anderson Daronco ser visto como um "aliado" do clube paulista e avalia que o Flamengo faz pressão por meio dos seus dirigentes. O árbitro causou polêmica no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre o Alviverde e o Vasco. O Cruz-Maltino reclamou de um suposto pênalti não marcado por causa de um toque com a mão de Alexander Barboza. Além disso, a expulsão de Saldívia também causou polêmica para os cariocas.

Antes do confronto de sábado (21), o Flamengo recebe o Athletico-PR, no Maracanã, no mesmo dia e horário que o clube paulista enfrentará a Raposa. Rafael Klein será o responsável por conduzir o confronto entre os rubro-negros.

Atualmente, o clube carioca lidera o Brasileiro com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras. Faltando apenas quatro jogos para o fim, o Rubro-Negro tem 82% de chances de ser campeão, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no site "Infobola". O Palmeiras aparece com 18%.