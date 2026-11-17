O atante Gabigol, de 30 anos, tem sido um dos destaques do Santos na atual temporada, e tem seu futuro indefinido. O empresário Junior Pedroso, responsável por cuidar da carreira do camisa 9, abordou a possibilidade do centroavante voltar ao Flamengo na próxima temporada.
"É difícil falar sobre Flamengo. A história do Gabriel com o Flamengo foi uma das mais bonitas. O Flamengo é uma paixão do Gabriel, ele demonstra isso publicamente. Mas é difícil falar sobre mercado, porque os clubes vão começar a planejar 2027 agora. O Gabriel pediu para esperar acabar a temporada antes de começar a falar de mercado", disse em entrevista à "ESPN".
O camisa 9 tem sido realmente cauteloso em relação aos movimentos pensando na próxima temporada. Ao abordar sobre seu futuro na semana passada, Gabigol só disse que tinha o sonho de um dia jogar nos Estados Unidos.
"Às vezes meu empresário me liga falando que teve interesse dos Estados Unidos, da Turquia. Uma coisa é certa: em algum momento eu quero jogar nos Estados Unidos. Pelo país, pelo hip-hop, pelo jogo diferente, pela tranquilidade pra família. Talvez, quando eu tiver uns filhos, eles morarem lá", disse em entrevista ao "GE".
Gabigol pertence ao Cruzeiro e o desejo do clube mineiro é vender o atacante. Ele tem contrato até o fim de 2028, e o Santos tenta conseguir recursos para fazer um investimento. Em relação a próxima temporada, a tendência é que o Flamengo faça movimentos mais cautelosos no mercado.
Neste ano, Gabigol entrou em campo em 49 partidas, anotou 25 gols e deu 10 assistências. O atacante balançou as redes em 15 oportunidades pelo Brasileiro. Pela primeira vez desde 2023, o camisa 9 está sendo titular de uma equipe em uma temporada inteira e novamente ele chegou a marca de mais de 20 gols por temporada.
Em 2024, pelo Flamengo, Gabigol viveu uma temporada ruim e acabou ficando no banco de reservas a maior parte do tempo. O mesmo aconteceu no ano passado, quando chegou ao Cruzeiro e assinou contrato até o fim de 2028. O camisa 9 está emprestado até o final do ano ao Peixe e tem futuro indefinido.
Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.
"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.
Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.
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