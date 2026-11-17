Paquetá perdeu pênalti na disputa contra o Estudiantes - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Paquetá perdeu pênalti na disputa contra o EstudiantesReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/11/2026 15:02 | Atualizado 17/11/2026 15:44

Flamengo em 2018. Em entrevista ao programa “Um Assado Para...”, do jornalista Duda Garbi, o comandante opinou sobre o posicionamento do atleta na equipe do português. O técnico Maurício Barbieri fez críticas sobre a forma como Leonardo Jardim tem escalado Lucas Paquetá. Atual treinador do Juventude, o profissional trabalhou com o meia noem 2018. Em entrevista ao programa “Um Assado Para...”, do jornalista Duda Garbi, o comandante opinou sobre o posicionamento do atleta na equipe do português.

"Eu acho que o Paquetá rende, no máximo do seu potencial, numa função muito específica, que é essa que a gente estava falando ali: um segundo volante, que vem buscar o jogo, que aproxima, que tem chute de fora da área, que entra dentro da área", afirmou.



O treinador também chamou atenção para uma característica do jogador que, segundo ele, costuma ser pouco lembrada.



"O Paquetá talvez passe despercebido pra muita gente, mas tem um jogo aéreo muito bom, faz gols de cabeça", destacou.



Na avaliação do técnico do Juventude, o problema está na forma como algumas equipes escalam o meia, principalmente quando ele atua de costas para o gol ou aberto pelos lados.



"Em alguns momentos, algumas equipes utilizam ele ali como um meia, jogando muito de costas, joga como esse meia-ponta, saindo de fora pra dentro. Eu acho que isso talvez não potencialize tudo aquilo que ele tem, porque eu acho que ele enxergando o jogo de frente é muito bom jogador", completou.

Momento no Flamengo

A análise de Barbieri chega em uma temporada de altos e baixos para Paquetá. O meia foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas começou boa parte dos jogos no banco de reservas. No Flamengo, viveu um momento duro na Libertadores, ao desperdiçar um pênalti contra o Estudiantes, na campanha que terminou com a eliminação do Rubro-Negro na competição. Agora, o meia tenta ajudar o time de Leonardo Jardim na reta final do Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo é líder e briga pelo título com o Palmeiras.

Flamengo ainda jovem



Na conversa, Barbieri também relembrou a passagem pelo Flamengo em 2018, quando assumiu o time ainda com trinta e poucos anos. O treinador contou que tudo aconteceu tão rápido que não houve tempo para se assustar e destacou a ajuda de líderes do elenco naquela época, como Diego Ribas, Réver, Everton Ribeiro e Juan.

Leia mais: CT do Flamengo terá mais um campo para a equipe profissional em 2027



Segundo Barbieri, Juan não precisava levantar a voz para ser ouvido no vestiário. O técnico relatou ainda que aprendeu com o ex-zagueiro uma lição tática sobre o movimento da linha defensiva, que o próprio Juan havia trazido do futebol italiano, e que até hoje aplica nos seus trabalhos.

Segundo Barbieri, Juan não precisava levantar a voz para ser ouvido no vestiário. O técnico relatou ainda que aprendeu com o ex-zagueiro uma lição tática sobre o movimento da linha defensiva, que o próprio Juan havia trazido do futebol italiano, e que até hoje aplica nos seus trabalhos.

Carreira sem ter sido jogador

Barbieri também falou sobre o fato de não ter sido jogador profissional. Ele chegou às categorias de base, mas não seguiu carreira. O treinador reconheceu que isso pode não ter ajudado a abrir portas no início, mas afirmou que a experiência como atleta não é determinante para o sucesso como técnico, já que as exigências das duas funções são diferentes.