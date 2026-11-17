Jorge Sampaoli - Thais Magalhães/CBF

Jorge SampaoliThais Magalhães/CBF

Publicado 17/11/2026 15:44

Giorgian de Arrascaeta. Em um bate-bola com a ESPN, repercutido nesta segunda-feira (16), o ex-técnico do Jorge Sampaoli tem um nome preferido entre os jogadores que comandou no futebol brasileiro:. Em um bate-bola com a ESPN, repercutido nesta segunda-feira (16), o ex-técnico do Flamengo apontou o meia uruguaio como o melhor atleta que treinou no país. Considerando toda a carreira, o argentino escolheu Lionel Messi, com quem trabalhou na seleção do seu país.

Leia mais: Ex-técnico do Flamengo vê Paquetá mal aproveitado como meia



O Flamengo apareceu em outras respostas do treinador. Sampaoli admitiu que a passagem pelo clube carioca, em 2023, poderia ter sido melhor e também elegeu o Flamengo de 2019 como o time que mais o impressionou entre os adversários que enfrentou. O Flamengo apareceu em outras respostas do treinador. Sampaoli admitiu que a passagem pelo clube carioca, em 2023, poderia ter sido melhor e também elegeu o Flamengo de 2019 como o time que mais o impressionou entre os adversários que enfrentou.

As respostas de Sampaoli

Melhor jogador que treinou: Messi

Melhor jogador que treinou no Brasil: Arrascaeta

Melhor time que treinou na carreira: seleção do Chile

Título favorito: Copa Sul-Americana de 2011, com a Universidad de Chile

Onde foi mais feliz: Olympique de Marselha, da França

Onde poderia ter sido melhor: Flamengo

Torcida que encantou: Corinthians

Time que mais impressionou como adversário: Flamengo de 2019

Passagem turbulenta pelo Flamengo

Sampaoli chegou ao Flamengo em abril de 2023, para substituir o português Vítor Pereira. No início, o trabalho deu resultado, mas o ambiente mudou em julho, quando o preparador físico Pablo Fernández agrediu o atacante Pedro depois da vitória de virada sobre o Atlético-MG.

Leia mais: CT do Flamengo terá mais um campo para a equipe profissional em 2027



Depois do episódio, o time perdeu força. O Rubro-Negro foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e, na sequência, perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo, por 2 a 1 no placar agregado. A diretoria demitiu o argentino em 28 de setembro daquele ano. Ao todo, ele comandou o Flamengo em 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Depois do episódio, o time perdeu força. O Rubro-Negro foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e, na sequência, perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo, por 2 a 1 no placar agregado. A diretoria demitiu o argentino em 28 de setembro daquele ano. Ao todo, ele comandou o Flamengo em 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Duelos com o Flamengo de 2019

O treinador conheceu de perto o time comandado por Jorge Jesus. Em 2019, Sampaoli estava no Santos, que terminou o Campeonato Brasileiro como vice-campeão, atrás justamente do Flamengo. No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Gabigol. Na última rodada, o Santos devolveu com uma goleada por 4 a 0, na Vila Belmiro, quando o Flamengo já tinha garantido os títulos do Brasileirão e da Libertadores.



Hoje, Arrascaeta e Bruno Henrique são os únicos remanescentes daquela geração no elenco rubro-negro.



Arrascaeta à frente de Messi

A escolha de Sampaoli não foi a primeira vez em que Arrascaeta e Messi apareceram lado a lado. Em dezembro de 2025, o meia do Flamengo superou o argentino na votação do prêmio Rei da América, promovido pelo jornal uruguaio "El País", que elege o melhor jogador do continente.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato