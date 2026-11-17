Leonardo Jardim terá muitas opções no elenco em jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim terá muitas opções no elenco em jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/11/2026 16:48 | Atualizado 17/11/2026 20:01

técnico Leonardo Jardim também terá Gonzalo Plata, que foi O Flamengo conseguiu minimizar ao máximo o prejuízo com a Data Fifa de novembro e praticamente não terá desfalques para o decisivo jogo de quarta-feira (18), contra o Athletico-PR. Além de contar com Varela e Arrascaeta, o, que foi liberado da seleção do equador em cima da hora

O atacante não estava nos planos de ser utilizado na partida no Maracanã, às 20h30, mas isso mudou. Inicialmente, ele participaria do amistoso desta terça da seleção de seu país contra a Bolívia, às 20h30, em Guayaquil.



Entretanto, Gonzalo Plata deixou a concentração na segunda-feira (16) "por motivos pessoais", segundo comunicado da federação equatoriana, e se reapresentou ao Flamengo nesta terça-feira (17). A comissão técnica avaliar o jogador, que participou do treino e poderá ser relacionado, possivelmente começando no banco de reservas.



"É um momento decisivo da temporada e por isso entendi que seria um movimento importante. Antecipar a volta em alguns dias e me colocar à disposição para contribuir nesta reta final de Brasileirão”, disse Gonzalo Plata.

Com isso, o Rubro-Negro sai com um saldo bastante positivo em relação a seus selecionáveis. Sem nomes na seleção brasileira,vê também três estrangeiros importantes no elenco à disposição contra o Athletico-PR, e só tera De La Cruz e Valencia como desfalques, dois que são menos aproveitados.



Além de Plata, Arrascaeta e Varela já estavam de volta da seleção uruguaia, liberados após o amistoso com a Argentina, e participaram dos dois últimos treinos de preparação para a partida. Com isso, eles poderão ser titulares.



Departamento médico vazio

O técnico Leonardo Jardim também terá outros reforços para a partida de quarta-feira, com retornos do departamento médico. O principal é Alex Sandro, com boa chance de voltar para a lateral esquerda, após desfalcar o time por causa de um edema muscular na coxa esquerda.



Lucas Paquetá, recuperado de lesão no joelho esquerdo, e Danilo, que passou por cirurgia na mandíbula, também participaram das últimas atividades e ficam à disposição.



O que o Flamengo precisa para ser campeão brasileiro



Com força quase máxima à disposição, o Rubro-Negro tentará uma vitória no Maracanã que abrirá a possibilidade de ser campeão do Brasileirão já na outra rodada, no fim de semana.



Se somar os três pontos e o Palmeiras também ganhar ou empatar sua partida fora de casa, contra o Cruzeiro, o Rubro-Negro terá de vencer o rival paulista no sábado, em São Paulo, para garantir o título de forma antecipada. Mas se houver uma derrota do Alviverde na quarta, bastará um empate no confronto direto da 36ª rodada.



Atualmente com três pontos de vantagem, o Flamengo também pode ser campeão somente na penúltima rodada, caso o Palmeiras mantenha essa distância ou diminua para zero nos próximos dois jogos. Isso porque o time de Leonardo Jardim terá a vantagem do desempate, por ter mais vitórias (23 contra 21).