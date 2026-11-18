Pedro - Gilvan de Souza / Flamengo

PedroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/11/2026 08:00

O Flamengo tem mais uma decisão pela frente na caminhada rumo ao decacampeonato. Às 20h30, o Rubro-Negro recebe o Athletico-PR, no Maracanã, e sabe que só a vitória interessa. Líder com 76 pontos, o time de Leonardo Jardim quer chegar embalado para o confronto direto com o Palmeiras, no sábado. Se vencer os dois compromissos, o Mengão garante o título brasileiro com duas rodadas de antecedência. E tem mais: a noite também pode ser especial para Pedro, que está de olho na artilharia do campeonato.

Se derrotar o Furacão, o Flamengo ficará a apenas mais três pontos do título. O próximo desafio será justamente contra o Alviverde, segundo colocado, em um confronto que pode definir o campeão. Ou seja, o duelo em casa ganha ainda mais importância para o Rubro-Negro, que tem a chance de resolver boa parte da disputa antes mesmo de entrar em campo diante do Porco.



Pedro também tem um objetivo importante em jogo: terminar o Brasileirão como artilheiro. O camisa 9, que já marcou 30 gols na temporada, soma 20 no campeonato e está apenas um atrás de Viveros, do Athletico-PR, líder da disputa, com 21.



Desse modo, o confronto pode ser a oportunidade perfeita para o centroavante assumir a ponta, já que Viveros está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não enfrenta o Mengão. O colombiano ainda terá de cumprir mais uma partida de suspensão e só volta na última rodada. Com isso, Pedro pode igualar a marca do concorrente ou até ultrapassá-lo, caso balance as redes mais de uma vez no Maraca.



Depois de passar por um período de baixa, o camisa 9 voltou a ter destaque e chega à reta decisiva com a chance de coroar sua recuperação. Além de ajudar o Flamengo a conquistar mais um título brasileiro, pode alcançar uma marca inédita na carreira: terminar a competição como artilheiro.



Do outro lado, o Furacão tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer e, para piorar, terá desfalques importantes. Além de Viveros, Luiz Gustavo foi vetado pelo departamento médico após sentir um desconforto muscular. Arthur Dias não retornou a tempo depois de defender a seleção brasileira na Data Fifa, enquanto Dantas também está fora por suspensão.



Se vencer também o Palmeiras no sábado, o Rubro-Negro poderá voltar ao Maracanã, na última rodada, contra a Chapecoense, com o título garantido e apenas a missão de comemorar com a torcida.