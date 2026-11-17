Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/11/2026 19:01

Ricardo Hinrichsen, atual diretor de marketing do Flamengo, compartilhou uma meta financeira no mínimo ousada do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. O dirigente contou que, nos próximos cinco anos, o presidente tem o objetivo de entrar no top-12 do ranking de clubes com maior faturamento do mundo, brigando por posições com gigantes do futebol europeu.

"Eu tenho uma meta que é dada pelo Bap. Se eu estiver aqui daqui a cinco anos, tenho que entregar isso. Nossa meta é conseguir chegar no mínimo entre os 12 maiores clubes de futebol em faturamento no mundo. No ano passado a gente ficou em 17º. Parecem pouco cinco posições, mas existe um abismo entre o 17º e o 12º. Você começa a chegar perto do 10º lugar e entra na elite europeia, com resultados muito diferentes dos clubes que não são elite da Europa: quatro ou cinco da Inglaterra, dois da Espanha, um da Alemanha, um da França... Então a gente precisa crescer muito", relatou Ricardo, à "Flamengo TV".

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Desde 2019, quando iniciou grande fase e passou a empilhar títulos, o Mais Querido é consolidado como uma das principais potências do continente e do país. Porém, a aspiração da alta cúpula é se tornar clube de destaque também no âmbito mundial. Para isso, a área de marketing tem papel fundamental, pois, sozinha, fatura mais que boa parte das equipes do Brasileirão.



"Comercialmente, hoje, o Flamengo já tem uma posição muito destacada na América do Sul e no Brasil. Ano passado, se o departamento de marketing fosse um clube de futebol separado, a gente teria ficado em quinto lugar entre os brasileiros, atrás do próprio Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo. Esse ano, pelas projeções que estou vendo, é capaz de a gente se tornar o quarto maior em faturamento. Você fazer mais dinheiro com o comercial do que um clube, como o São Paulo inteiro, é muita coisa. Mas, por incrível que pareça, a gente está muito longe do potencial ainda. Onde eu vejo? Vejo nos aproximando desse top-10", concluiu.

Flamengo 'aperta cintos' para 2027

Apesar das metas ambiciosas, o Rubro-Negro apresentou orçamento bastante conservador para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (16), o clube anunciou oficialmente o fim do contrato com a antiga patrocinadora master Betano, enfileirou críticas sobre a proibição das casas de apostas e previu dificuldades não só no futebol, como em outras modalidades.

Com isso em vista, em comunicado oficial, o Flamengo prometeu planejamento "responsável", que preserve a sustentabilidade financeira do clube em 2027, mesmo com o fim do patrocínio principal e de outros investimentos.