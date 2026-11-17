Rodrigo José Pereira de Lima terá a responsabilidade de ser o árbitro do jogo que pode valer o título - Cesar Greco / Palmeiras

Rodrigo José Pereira de Lima terá a responsabilidade de ser o árbitro do jogo que pode valer o títuloCesar Greco / Palmeiras

Publicado 17/11/2026 19:38

A CBF divulgou nesta terça-feira (17) que Rodrigo José Pereira de Lima será o árbitro do confronto direto pelo título do Brasileirão, entre Flamengo e Palmeiras. O pernambucano acabou como o escolhido em meio a uma 'tensão' nos bastidores em relação à definição do nome, para evitar reclamações dos dois rivais.

Ainda assim, Rodrigo de Lima já se viu envolvido em polêmicas decisões em partidas dos clubes nesta temporada. Em março, ele gerou indignação no Rubro-Negro por causa de uma expulsão de Evertton Araújo no empate em 1 a 1 com o Corinthians, em São Paulo.



O volante recebeu cartão vermelho direto por uma falta com a sola da chuteira. Entretanto, o VAR recomendou a revisão por considerar que o lance era para apenas amarelo, mas o árbitro pernambucano manteve a decisão.



Outro lance que gerou revolta do Flamengo na partida foi a não expulsão de Gabriel Paulista no primeiro tempo, após atingir o rosto de Jorginho.



Mais recentemente, Rodrigo de Lima foi alvo de críticas de Abel Ferreira e da diretoria do Palmeiras, pela atuação no 0 a 0 com o Botafogo, no Rio. O resultado ocasionou a perda da liderança do Brasileirão.

O português reclamou da expulsão de Barboza e também pelo árbitro não ter dado um vermelho em Ferraresi por entrada de sola em um jogador palmeirense. Já a diretoria acredita que Marçal era outro que merecia deixar o campo mais cedo pelo segundo amarelo.



Como Palmeiras x Flamengo pode decidir título

O clássico do próximo sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, em São Paulo, tem boas chances de definir quem será o campeão da competição. Com três pontos de vantagem na tabela, o Flamengo, que tem 76, precisa vencer o Athletico-PR na quarta-feira (18), no Maracanã, e o Palmeiras.



Se conseguir esses seis pontos, garantirá o título do Brasileirão. Outra possibilidade para o Rubro-Negro ser campeão em São Paulo é vencer sua próxima partida e o Alviverde perder fora de casa para o Cruzeiro. Neste caso, bastará um empate no sábado.

Partidas que restam ao Fla no Brasileirão

- Athletico-PR: na quarta-feira (18/11), no Maracanã, às 20h30



- Palmeiras: no sábado (21/11), no Nubank Parque, às 16h30



- Coritiba: no dia 29/11, no Couto Pereira, às 16h



- Chapecoense: no dia 2/12, no Maracanã, às 21h30