Bandeira do Flamengo é de apoio irrestrito ao fair play financeiro no futebol brasileiro - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do Flamengo é de apoio irrestrito ao fair play financeiro no futebol brasileiroDivulgação/ Flamengo

Publicado 17/11/2026 22:11



O Flamengo divulgou uma extensa nota oficial para marcar posição contrária à pressão de clubes para adiar o fim do período de transição que marca o início das punições previstas no fair play financeiro. O cronograma prevê que as sanções por dívidas contraídas antes de 2026 comecem a ser impostas em dezembro e está mantido por enquanto.

Em carta endereçada à CBF e à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), o Rubro-Negro manifestou apoio para a implementação efetiva do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).



"As dificuldades de adaptação devem ser enfrentadas pelos mecanismos do sistema, sem adiamentos gerais ou exceções que esvaziem as obrigações já estabelecidas", diz parte da nota publicada nesta terça-feira (17).



O movimento de alguns clubes das séries A e B do Brasileirão que tentaram o adiamento perdeu força na semana passada. Eles argumentam que a proibição das bets no Brasil criou um cenário que amplia a crise financeira, com o fim de valores previstos em contratos de patrocínio.



"Reconhecemos a gravidade das dificuldades decorrentes das mudanças no mercado de apostas e das pressões fiscais e econômicas do país. Perdas de patrocínio das bets e alterações nas condições de financiamento exigem revisão de orçamentos e medidas de adaptação. O Flamengo também está inserido nesse ambiente. Esses impactos, contudo, não constituem fundamento suficiente para adiar de forma geral a aplicação do SSF", continua o Rubro-Negro.



"A crise atual não é a primeira e não será a última. Condicionar o funcionamento do fair play à ausência de crises significaria postergar uma proteção necessária ao setor.



Para o Flamengo, a implementação do fair play financeiro busca justamente defender aqueles que se prepararam melhor e tiveram responsabilidade em relação às contas.



"A resposta às perdas de receita deve incluir adequação de custos, diversificação comercial e planejamento de caixa. Eventuais medidas de apoio precisam preservar essas exigências e oferecer contrapartidas verificáveis, evitando que o esforço dos clubes que se ajustam seja desvalorizado por novas dispensas de cumprimento", afirma o clube.



"Um clube que paga salários, tributos e transferências em dia não pode enfrentar uma desvantagem decorrente da inadimplência de seus concorrentes. Essa prática também prejudica os clubes credores e propaga dificuldades por toda a cadeia econômica do futebol".



A nota oficial do Flamengo em defesa do fair play financeiro

"Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2026.



À Confederação Brasileira de Futebol — CBF

À Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol — ANRESF



Assunto: Apoio à implementação do Sistema de Sustentabilidade Financeira e ao aperfeiçoamento dos controles de integridade do futebol brasileiro



Senhores Presidentes,



O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu apoio à CBF e à ANRESF na implementação efetiva do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), conhecido como fair play financeiro, e defende a manutenção das ações, das obrigações e dos prazos estabelecidos para sua implantação. A continuidade desse processo é essencial para proteger as instituições esportivas, assegurar a credibilidade das competições e preservar os direitos de atletas, trabalhadores, credores e torcedores.



Manifestamos, igualmente, nosso apoio à iniciativa dos clubes da Série B expressa no Manifesto pela Sustentabilidade Financeira do Futebol Brasileiro. Aderimos à defesa da fiscalização independente, da aplicação consistente e isonômica das regras, da transparência financeira e do cumprimento dos compromissos assumidos. Esses princípios devem alcançar todos os participantes do futebol, independentemente de seu porte, divisão ou forma jurídica.

Implementação efetiva e respeito aos prazos



O SSF enfrenta uma distorção que compromete a justiça competitiva: a possibilidade de ampliar despesas e investimentos esportivos mediante o descumprimento de obrigações. Um clube que paga salários, tributos e transferências em dia não pode enfrentar uma desvantagem decorrente da inadimplência de seus concorrentes. Essa prática também prejudica os clubes credores e propaga dificuldades por toda a cadeia econômica do futebol.



Por essa razão, defendemos a preservação do cronograma vigente, inclusive do marco de 30 de novembro de 2026, relativo ao encerramento da transição para obrigações anteriores a 2026, bem como da aplicação das regras às novas obrigações assumidas desde 1º de janeiro de 2026. Também devem ser observados os próximos estágios de implementação de cada requisito, como previsto no plano original da ANRESF aprovado por todos os clubes.



A aplicação das regras deve respeitar o contraditório, o direito de defesa e a proporcionalidade das sanções. Soluções de regularização e instrumentos de ajuste, quando previstos, precisam seguir critérios objetivos, verificáveis e acessíveis a todos em condições equivalentes. As dificuldades de adaptação devem ser enfrentadas pelos mecanismos do sistema, sem adiamentos gerais ou exceções que esvaziem as obrigações já estabelecidas.



Uma transformação que deveria ter ocorrido há mais de uma década



O futebol brasileiro deveria ter implementado, há mais de uma década, um sistema efetivo e permanente de responsabilidade financeira. As discussões anteriores sobre fair play, as exigências de responsabilidade associadas ao Profut e os avanços no licenciamento já demonstravam que o problema era conhecido. Houve iniciativas relevantes, mas sua continuidade e sua capacidade de produzir uma mudança abrangente foram insuficientes.



Em nossa avaliação, se um sistema consistente de fiscalização e correção de desequilíbrios tivesse sido implementado e mantido nas oportunidades anteriores, o setor chegaria ao momento atual com menor vulnerabilidade financeira. Isso não teria eliminado os efeitos das crises, mas teria favorecido compromissos mais compatíveis com a capacidade de pagamento dos clubes e limitado a propagação da inadimplência. O atraso histórico que enfrentamos reforça a urgência da implementação atual. Repetir a postergação significaria permitir que os problemas cresçam enquanto se transfere para o futuro o custo das decisões do presente.



As crises reforçam a necessidade do fair play financeiro



Reconhecemos a gravidade das dificuldades decorrentes das mudanças no mercado de apostas e das pressões fiscais e econômicas do País. Perdas de patrocínio das Bets e alterações nas condições de financiamento exigem revisão de orçamentos e medidas de adaptação. O Flamengo também está inserido nesse ambiente. Esses impactos, contudo, não constituem fundamento suficiente para adiar de forma geral a aplicação do SSF.



Os últimos quinze anos foram marcados por sucessivos choques: a crise da dívida soberana europeia em 2011 e 2012 e seus choques cambiais; a recessão brasileira de 2014 a 2016, acompanhada de deterioração fiscal e instabilidade política; a pandemia de Covid-19 a partir de 2020, com interrupção de atividades e restrições à presença de público; a guerra na Ucrânia com os choques de cambio, energia e alimentos e o aperto monetário internacional a partir de 2022 e as novas tensões comerciais e tarifárias de 2025. A esse histórico somam-se as atuais dificuldades fiscais e as mudanças no mercado de apostas.



Esses episódios tiveram causas e intensidades diferentes, com efeitos desiguais sobre os clubes. Em conjunto, demonstram que a gestão do futebol precisa estar preparada para a instabilidade. A crise atual não é a primeira e não será a última. Condicionar o funcionamento do fair play à ausência de crises significaria postergar uma proteção necessária ao setor.



O cumprimento do SSF deve tornar os clubes mais preparados para enfrentar os próximos choques, ao estimular compromissos sustentáveis, maior transparência e correção antecipada de desequilíbrios. A resposta às perdas de receita deve incluir adequação de custos, diversificação comercial e planejamento de caixa. Eventuais medidas de apoio precisam preservar essas exigências e oferecer contrapartidas verificáveis, evitando que o esforço dos clubes que se ajustam seja desvalorizado por novas dispensas de cumprimento.



Reconhecimento à atuação da CBF e da ANRESF



O Flamengo agradece à CBF e à ANRESF pelo protagonismo e pela resiliência na construção e na implementação desse sistema, em um ambiente de intensa pressão e de interesses por vezes conflitantes. Conduzir uma transformação dessa natureza exige capacidade de diálogo e firmeza para preservar os objetivos pactuados. A independência técnica da fiscalização e a continuidade das ações merecem o apoio institucional dos clubes e SAFs.



Esse reconhecimento não afasta nossa própria responsabilidade. O êxito do sistema depende de informações tempestivas e confiáveis, decisões de gestão compatíveis com os recursos disponíveis e disposição para cumprir as mesmas regras que exigimos dos demais participantes. Defendemos que esse compromisso alcance igualmente o Flamengo.



Evolução contínua e integridade dos investimentos no futebol



Apoiar a implementação atual também exige contribuir para seu aperfeiçoamento. Defendemos uma agenda contínua de evolução do SSF, com prioridade para a avaliação de idoneidade e capacidade financeira de proprietários e controladores, usualmente denominada Owners’ and Directors’ Test, e para a verificação da origem dos recursos que ingressam no futebol. Esses controles devem aprofundar e complementar as obrigações de transparência societária e financeira já existentes. A urgência financeira não pode facilitar a entrada de recursos de fontes duvidosas nem o uso dos clubes ou SAFs para ocultar patrimônio ilícito.



O objetivo é proteger o futebol e o investidor legítimo, com exigências previsíveis e verificações proporcionais. A prevenção precisa ocorrer antes que eventuais recursos ilícitos sejam incorporados à estrutura financeira dos clubes e à competição esportiva.



Compromisso institucional



O Flamengo reafirma seu apoio à CBF, à ANRESF e ao manifesto em favor da sustentabilidade financeira do futebol brasileiro. Defendemos a manutenção do cronograma de implementação, a aplicação isonômica das regras e o aprimoramento contínuo dos controles de integridade. Solicitamos que essa posição seja considerada nas discussões e permanecemos à disposição para contribuir tecnicamente com esse trabalho, em diálogo respeitoso com os demais clubes e as instituições responsáveis. A preservação do futebol brasileiro exige que a responsabilidade financeira e a integridade dos recursos sejam compromissos efetivamente cumpridos por todos, sem exceções e de forma tempestiva.



Atenciosamente,



CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO"