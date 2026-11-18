Leonardo Jardim terá muitas opções no elenco em jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim terá muitas opções no elenco em jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/11/2026 07:30 | Atualizado 18/11/2026 08:47

Líder do Brasileirão, o Flamengo dá um novo passo na disputa pelo título. O Rubro-Negro recebe o Athletico-PR, nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada, e busca ampliar a vantagem na liderança para chegar na próxima partida com chances de levantar o troféu em um confronto direto contra o vice-líder Palmeiras, em São Paulo.

Após a eliminação na semifinal da Libertadores, o Flamengo virou a chave para o Brasileirão. Desde então, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim engatou uma sequência de três vitórias seguidas e segue firme na liderança da competição nacional. Já o Athletico-PR busca encerrar sequência negativa de quatro jogos sem vencer para ficar mais perto de confirmar a vaga na Libertadores.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e Sportv.

Como chega o Flamengo

Embalado com três vitórias consecutivas, o Flamengo quer mais um triunfo para ter a chance de levantar o troféu no confronto direto contra o Palmeiras, no próximo sábado (21), em São Paulo. O técnico Leonardo Jardim aproveitou a Data Fifa para recuperar jogadores lesionados como Alex Sandro e Lucas Paquetá, e trabalhou com praticamente todo o elenco.

Por outro lado, o Flamengo liga o alerta para os jogadores pendurados. Ao todo, o Rubro-Negro tem oito nomes com risco de suspensão às vésperas do confronto direto com o Palmeiras na disputa pelo título. Entre eles, peças importantes como Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Completam a lista Luiz Araújo e Vitão, que são reservas.

Como chega o Athletico-PR

Sem vencer há quatro jogos, o Athletico-PR busca encerrar o jejum para ficar mais perto de confirmar a vaga na Libertadores. Em quinto lugar no Brasileirão, com 54 pontos, o time paranaense está na zona de classificação à fase preliminar da competição continental, mas ainda sonha com a vaga direta para a fase de grupos. Mas a missão desta vez não é tão simples.

Além da má fase, o Athletico-PR terá desfalques importantes. Os zagueiros Arthur Dias, que não voltou a tempo dos amistosos da seleção brasileira, e Dantas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Luiz Gustavo, com desconforto muscular, e o atacante Viveros, expulso na derrota para o Vasco, estão fora da partida. Artilheiro do Brasileirão, o colombiano só volta na última rodada.

Flamengo x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro - 35ª rodada

Data e horário: 18/11/2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim

Athletico-PR: Mycael; Benavídez, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Felipinho (João Cruz), Jadson, Portilla, Zapelli e Mendoza; Vargas. Técnico: Odair Hellmann

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)