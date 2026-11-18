Gonzalo Plata trabalhou com o elenco do Flamengo na véspera do jogo contra o Athletico-PR - Divulgação/Flamengo

Gonzalo Plata trabalhou com o elenco do Flamengo na véspera do jogo contra o Athletico-PRDivulgação/Flamengo

Publicado 18/11/2026 11:37

surpreendeu Flamengo e seleção do Equador com o pedido para não jogar o amistoso contra a Bolívia, na terça-feira (17), como admitiu o técnico Marcelo Gallardo. Liberado antecipadamente, o atacante já voltou ao Rio, poderá enfrentar o Athletico-PR nesta quarta (18), às 20h30, no Maracanã. Gonzalo Platacom o pedido para não jogar o amistoso contra a Bolívia, na terça-feira (17), como admitiu o técnico Marcelo Gallardo. Liberado antecipadamente, o atacante já voltou ao Rio, treinou no Ninho do Urubu , no Maracanã.

A decisão do equatoriano de pedir a dispensa deveu-se ao fato de o Rubro-Negro ter partidas decisivas nesta semana, pelo Brasileirão. Uma vitória nesta rodada deixará o time muito perto do título, que poderá ser conquistado no sábado (21), no confronto direto contra o Palmeiras.



"Quero esclarecer a situação do Gonzalo Plata. Ele pediu para voltar antes ao Brasil, e isso é tudo. O restante está no comunicado da Federação Equatoriana. Ele pediu para sair antes do segundo jogo e me apresentou seus motivos pessoais", explicou Gallardo em entrevista coletiva após a vitória do Equador por 2 a 0, em Guayaquil.



O técnico explicou que esperava escalar Plata contra a Bolívia. E deu a entender que o jogador não será punido em convocações futuras por ter priorizado o Flamengo neste momento.



"Falei para o Plata que contava com ele diante da Bolívia, mas compreendi a situação. Ele escolheu voltar antes ao Brasil", completou.



Entenda a decisão de Plata



Se entrasse em campo na terça-feira, o atacante não teria condições de ser utilizado pelo Flamengo contra o Athletico-PR. Além do desgaste físico em 24 horas entre as partidas, a longa viagem do Equador de volta ao Rio impediria que ele chegasse a tempo e tivesse o mínimo de descanso.



Por isso, Gonzalo Plata conseguiu a liberação da seleção equatoriana de domingo para segunda-feira, quando a federação do país fez um comunicado básico e informou que a decisão foi por "motivos pessoais".



Já no Ninho do Urubu na terça, o jogador explicou o pedido para não enfrentar a Bolívia: "É um momento decisivo da temporada e por isso entendi que seria um movimento importante. Antecipar a volta em alguns dias e me colocar à disposição para contribuir nesta reta final de Brasileirão”.



A tendência é que Gonzalo Plata comece a partida no banco de reservas do Flamengo, já que Carrascal é o titular pelo lado direito do ataque. Ainda assim, o atacante costuma entrar em todas as partidas e deve ser utilizado mais uma vez por Leonardo Jardim.

Partidas que restam ao Flamengo no Brasileirão



- Athletico-PR: hoje (18/11), no Maracanã, às 20h30



- Palmeiras: no sábado (21/11), no Nubank Parque, às 16h30



- Coritiba: no dia 29/11, no Couto Pereira, às 16h



- Chapecoense: no dia 2/12, no Maracanã, às 21h30