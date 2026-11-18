Flamengo de Leonardo Jardim faz as contas para o título antecipado do Brasileirão - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo de Leonardo Jardim faz as contas para o título antecipado do BrasileirãoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 18/11/2026 12:22

tem uma rodada favorável. Enquanto o Palmeiras tem um duelo mais difícil contra o Cruzeiro, no Mineirão, no mesmo horário.

O Flamengo segue sua contagem regressiva em busca do 10º título do Brasileirão e. Enquanto o Rubro-Negro enfrenta o Athletico-PR no Maracanã, na quarta-feira (18) às 20h30, ono mesmo horário.

Ou seja, a chance é real de o líder do campeonato abrir seis pontos de vantagem com mais três partidas em disputa. Ainda assim, não será possível comemorar o título agora, ficando a primeira chance de definição para sábado, quando os dois candidatos se enfrentam em São Paulo.



Mas mesmo que a vantagem atual de três pontos seja mantida após a 35ª rodada, o Flamengo pode dar um passo decisivo no Brasileirão. Confira os cenários possíveis abaixo.



Se Flamengo vencer e Palmeiras tropeçar



- O melhor dos mundos para os rubro-negros é uma vitória no Maracanã por qualquer placar mais uma derrota dos palmeirenses. Neste caso, bastaria um empate entre as duas equipes no sábado para o título ser confirmado.



Isso porque o Flamengo chegará a 80 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, que no máximo conseguiria igualar essa pontuação nas duas rodadas restantes. A questão é que a vantagem no desempate é flamenguista, por causa das duas vitórias a mais.



- Outra possibilidade é o Rubro-Negro vencer o Athletico-PR e o Palmeiras apenas empatar. Só que o título no sábado só poderá ser celebrado com uma vitória sobre o rival fora de casa.



E mesmo que os dois empatem pela 36ª rodada, a vantagem seria enorme, de cinco pontos com apenas seis em jogo. A definição ficaria para a penúltima rodada e bastariam mais três pontos ou nem isso, em caso de tropeço palmeirense.



Se os dois vencerem nesta rodada do Brasileirão



- Se a distância atual de três pontos for mantida, a conta para o título no sábado continua dependendo de uma vitória rubro-negra.

E mesmo que os dois rivais empatem, o Flamengo precisará de apenas mais três pontos contra Coritiba ou Chapecoense.



Se o Rubro-Negro tropeçar em casa



Por outro lado, o Flamengo pode ficar numa situação mais desconfortável na disputa caso não vença o Furacão no Maracanã. Se não vencer e o Palmeiras superar o Cruzeiro, verá a distância cair, o que o obrigará a empatar com os paulistas para seguir dependendo apenas de si.



Neste caso, teria de vencer os dois jogos restantes ou pelo menos somar a mesma pontuação que o rival. Já se perder no sábado neste cenário, o Rubro-Negro terá de vencer as duas últimas rodadas e torcer por um tropeço palmeirense contra Chapecoense e Coritiba.