Marcos Leonardo é centroavante do Ajax, da Holanda - Divulgação / Ajax

Marcos Leonardo é centroavante do Ajax, da HolandaDivulgação / Ajax

Publicado 18/11/2026 19:12

Alvo do Flamengo neste ano, Marcos Leonardo negou a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro neste momento. Revelado pelo Santos, o atacante de 23 anos despertou interesse do Mais Querido como opção para ser uma "sombra" de Pedro. No entanto, deixou claro que sua prioridade é seguir atuando na Europa, atualmente com a camisa do Ajax, da Holanda. , Marcos Leonardo negou a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro neste momento. Revelado pelo Santos, o atacante de 23 anos despertou interesse do Mais Querido como opção para ser uma "sombra" de Pedro. No entanto, deixou claro que sua prioridade é seguir atuando na Europa, atualmente com a camisa do Ajax, da Holanda.

No começo de 2026, o centroavante foi sondado não só pelo Rubro-Negro, como também pelo São Paulo, clube do qual é torcedor desde a infância. O jogador até indicou, na época, que preferiria assinar com o Tricolor Paulista no caso de um retorno ao país. Porém, ele optou por ficar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, time que defendeu até julho, antes de chegar ao futebol holandês.

"Eu fico feliz pelo interesse dos clubes. Todo clube grande tem meu respeito. Mas não é o momento para mim. Eu tenho cinco anos de contrato aqui e acho que não é o momento de eu voltar para o Brasil", declarou Marcos Leonardo, em entrevista ao "ge".

Relembre investida do Flamengo pelo ex-Santos

Em janeiro de 2026, o Rubro-Negro intensificou buscas por um centroavante para dividir o protagonismo com Pedro. A necessidade surgiu após ano ruim de Juninho, contratado junto ao Qarabag, do Azerbaijão, como aposta da diretoria para suprir a lacuna deixada por Gabigol. Com dificuldades de adaptação, o atacante foi vendido ao Pumas, do México, na virada do ano.

O primeiro nome que agradou à diretoria foi Kaio Jorge, do Cruzeiro, que fez 2025 brilhante e foi artilheiro do Brasileirão com 21 gols. No entanto, mesmo chegando em valores altos e realizando uma série de propostas, o Flamengo não conseguiu levar as conversas à frente e concluir o negócio.

Assim, Marcos Leonardo surgiu como "plano B" para o clube carioca, que chegou disposto a oferecer valor elevado. Nesse período, o Mais Querido abriu conversas pelo ex-Santos, mas esbarrou na pedida salarial muito acima da média do elenco, além da intenção do jogador de seguir na equipe saudita. O nome até voltou a ser ventilado na janela do meio do ano, mas a transferência para o Ajax esfriou qualquer possibilidade.

Quem é Marcos Leonardo?

Cria da Vila Belmiro, o centroavante estreou pelo profissional do Santos em 2020, aos 17 anos. Daí para a frente, foi se desenvolvendo e ganhando espaço, até se tornar o goleador da equipe em 2022 e 2023. Com isso, foi vendido ao Benfica, de Portugal, no começo do ano seguinte. Apenas oito meses depois, o atacante voltou a ser vendido, desta vez para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

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No futebol árabe, Marcos Leonardo viveu a fase mais goleadora da carreira, com 48 gols em 82 jogos oficiais. Além disso, teve atuações de destaque na Copa do Mundo de Clubes, em 2025. Em julho deste ano, o brasileiro foi comprado pelo Ajax, da Holanda, clube no qual tem tido dificuldades para ganhar minutos.